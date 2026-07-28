窮打工仔逆襲成中東保鏢！巴基斯坦繼沙特後與科威特再簽國防協議

全世界都沒想到，接連的中東大戰，巴基斯坦正成為最大贏家。



去年以色列追殺哈馬斯，空襲卡塔爾首都，阿拉伯世界震怒，幾天後，沙特阿拉伯與巴基斯坦簽署共同防務條約，最關鍵一個條款：針對一個國家的襲擊，就是針對兩個國家的侵略。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，MBS）和巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）在利雅得（Riyadh）簽署國防協議，擁抱在一起。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

沙特，最強大的海灣阿拉伯國家；巴基斯坦，唯一擁有核武器的伊斯蘭國家，正式結盟。

今年，美以伊戰爭爆發，戰火目前尚未平息，美伊還時不時互炸一下。科威特剛正式批准，與巴基斯坦簽署的國防協議。

我看到，巴基斯坦空軍退役上校蘇丹．M．哈利感嘆：

這項協議，使巴基斯坦重新成為海灣地區的直接安全利益相關者，超越其傳統上提供人力和訓練的角色。

甚麼意思？

以前，巴基斯坦人輸出勞工，為海灣國家打工，賺的是辛苦錢；即便在軍事上，也多是扮演提供人力和訓練的輔助角色。

但現在不同了，巴基斯坦成了利益攸關方。從某種意義上說，巴基斯坦從一個窮哥們，變成了海灣國家的帶刀護衛。

看到一些媒體的報道，科威特與巴基斯坦協議的一些關鍵點吧：

1. 新角色。巴基斯坦不再僅僅作為部隊供應者。該協議將伊斯蘭堡定位為海灣地區的直接安全利益相關者。

2. 對沖策略。科威特通過依賴一個擁有核武器的穆斯林盟友，來減少對美國和北約的依賴。

3. 多極化。在世界秩序碎片化的背景下，阿拉伯君主國家轉向中國、土耳其和南亞。

4. 駐軍。永久基地不太可能，但聯合演習和海上巡邏是現實的。

5. 國防工業。科威特可能考慮JF-17（梟龍）戰鬥機——比西方同類產品更便宜。也就是說，購買中巴共同研發的軍事產品。



我看到，西方媒體這樣評價：

這表明海灣國家正在穩步擴大安全關係，超越其傳統上對美國的依賴。

該協議建立在現有的軍事關係之上，但將其擴大到包括更廣泛的國防和安全合作。

繼去年與巴基斯坦和沙特的戰略防禦協議之後，伊斯蘭堡正在成為整個海灣地區日益重要的安全夥伴。



最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，這不僅僅是兩國的協議，更涉及中東安全秩序的深度重構。

以前，美國是中東當仁不讓的霸主，是海灣國家眾望所歸的保護者。

但最近的一系列激烈衝突，也讓海灣國家不得不認清現實：以前花重金請美國大兵來，以為能保護自身安全；哪知道與伊朗的衝突，自己卻被美國人帶入了戰爭；伊朗導彈精準報復來襲，美軍自顧四散躲避，海灣國家反倒淪為被動護局的一方。

更要看到，伊朗多次報復襲擊美國軍事基地，造成美軍重大傷亡；美國連自己軍事基地都保護不了，還怎麼保護這些海灣國家？

所以，去年美國默許以色列襲擊卡塔爾，沙特率先幡然醒悟，轉身就與巴基斯坦簽訂共同防護條約。

3月29日，沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）和巴基斯坦總理夏巴茲.謝裏夫（Shehbaz Sharif）在巴基斯坦伊斯蘭堡總理府會面，討論在美以衝突和伊朗衝突中如何緩和地區局勢。(Reuters)

沙特與巴基斯坦簽約前，據說也沒有知會美國，美國也是事後才知道，也充分顯示了沙特的憤怒。

今年美以伊戰爭，科威特又加入進來，與巴基斯坦簽約。不排除，接下來，阿聯酋、卡塔爾等國，也會與巴基斯坦商談合作。

中東格局，確實正在發生重大深遠的變化。

第二，兩次重磅合作，是巴基斯坦打出來的尊嚴與威望。

為甚麼是巴基斯坦？

原因至少兩個。

其一，巴基斯坦是全球唯一擁有核武器的穆斯林國家，手握硬核安全底牌；其二，此前印巴空戰，巴基斯坦過硬戰力驚豔全球，用實戰戰績證明了自身軍事實力。

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美國越來越靠不住，威脅時刻在身邊，印度空軍更被打得找不到北，那不找巴基斯坦找誰？

還要看到，除了與印度關係齟齬外，巴基斯坦與美國、伊朗關係都不錯，與海灣國家很親密，更別提與中國的鐵哥們關係。

這樣的巴基斯坦，到哪裏去找？

所以，這也算是巴基斯坦自己打出來的威望。戰場上，打出了威名；外交上，長袖善舞。

我看到，有西方媒體就感嘆：科威特和巴基斯坦之間的協議提醒人們，巴基斯坦的區域地位發生了多麼巨大的變化：

不久前，伊斯蘭堡被廣泛認為是外交孤立的。現在，它迅速重新確立了自己作為外交中介，特別是與伊朗的外交中介，以及海灣阿拉伯國家日益重要的安全夥伴。

第三，地緣紅利背後，也暗藏微妙博弈與潛在風險。

必須看到，對巴基斯坦來說，肯定也有挑戰。

畢竟，中東大戰還未結束，美國時不時打擊伊朗，伊朗也對沙特、科威特等國的美軍基地發動攻擊，胡塞武裝和沙特還在掐架，巴基斯坦如果履行條約義務，就有陷入戰爭的風險。

但權衡利弊，對巴基斯坦來說，這首先仍是一件好事。

畢竟，作為一個窮國，巴基斯坦的發展任務還很重。海灣國家有的是錢，現在關係更密切，更有求於巴基斯坦，這對巴基斯坦不是重大利好是什麼？

還有，巴基斯坦最大的敵人，毫無疑問就是印度。以後，巴基斯坦出人，海灣國家出錢，一起研製尖端的武器，更有助於與印度的博弈。

去年，沙特與巴基斯坦簽約時，我看到，在海外社交媒體上，就有一些人分析，表面看，這是沙特-巴基斯坦結盟，但實際上，這是沙特-巴基斯坦-中國的深度合作。

畢竟，巴基斯坦最先進的武器，無論是飛機還是導彈，都是中國製造；中國與沙特關係也密切，沙特有最先進的美式軍火，也購買了中國不少武器。

以後，不排除巴基斯坦用中國製造的武器，在守護中東和平。見仁見智吧。

但中東和平，相信中國肯定是樂見的。

但看到巴基斯坦與海灣國家打得火熱，還在積極斡旋美伊衝突，心情最複雜的，應該就是印度了。

印巴空戰，印度自認為6:0將巴空軍打了個落花流水，為甚麼全世界都不相信？甚至特朗普（Donald Trump，又譯川普）還公開為巴基斯坦背書，海灣國家更紛紛想和巴基斯坦簽約，印度人估計實在想不通。

這個世界，總是有人歡喜有人憂。危機危機，危中有機啊！

【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】

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