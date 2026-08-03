西班牙休達偷渡潮增至72死　摩洛哥證實當地曾謠傳「開放邊界」

西班牙在北非的飛地休達（Ceuta）日前爆發大規模的非法移民湧入事件，約6萬名非法移民闖關，截至8月2日，已造成至少72人死亡。西班牙當局表示，上周六在西摩交界的海上設置500公尺浮動屏障已無人闖關，休達當地情勢已大致恢復正常。



休達當局周日在海岸線再發現了5具屍體。西班牙當局表示，自上周四以來，已有超過1,000人接受了醫療救治。部分罹難偷渡者是溺斃，有些則在試圖攀爬防波堤和邊境圍欄時被擠壓致死。

西班牙政府駐休達代表Miguel Angel Perez表示，截至周日，該市的局勢已顯著改善，但還需要採取更多措施才能恢復正常狀態。

2026年2月26日，歐盟旗幟在在比利時布魯塞爾（Brussels）歐洲委員會總部外飄揚。（Reuters）

摩洛哥內政部表示，大規模偷渡事件的發生是由於社交媒體上的虛假信息、人口販運網絡以及對西班牙一項禁止立即遣返海上攔截移民的裁決的誤解所致。

歐盟輪值主席國愛爾蘭指出，在22個成員國發表公開信疾呼下，已召集全部27個成員國的內政部長，預定本周二開視像會議討論休達問題。