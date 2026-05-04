聯合航空波音機降落紐瓦克時撞公路貨車　車Cam曝撞擊一刻｜有片

美國聯合航空（United Airlines）一架從意大利威尼斯起飛的波音767型客機，5月3日準備降落新澤西州紐瓦克國際機場時，其起落架及飛機底部撞上了附近高速公路的路燈以及一輛貨車，司機僅受輕傷送院治理。飛機最終安全降落，機上221名乘客和10名機組人員皆沒受傷。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等美媒3日報道，新澤西州警方稱，初步調查顯示飛機起落架上的一個輪胎及機底，在降落時撞上一根路燈和一輛貨車，隨後該路燈倒下時又撞上了另一輛吉普車。

涉事貨車的行車紀錄儀拍下事發一刻，司機當時正在駕駛，突然傳來飛機近距離飛過的巨響，貨車下一秒即遭到撞擊，鏡頭劇烈搖晃，玻璃碎片散落車內各處。放慢影片播放速度的情況下，似乎可看到飛機輪胎撞上貨車頂的一刻。

據航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，該客機在飛越涉事公路時，時速超過250公里。

CBS引述H&S Bakery公司聯合負責人Chuck Paterakis，稱司機當時正運送麵包產品，前往位於紐瓦克的倉庫。當後者準備駛出公路時，就被客機撞上。警方指，該司機的手臂和前臂被玻璃碎片劃傷，但無生命危險，目前已出院。

聯合航空其後發聲明表示，飛機最終安全降落並正常滑行至登機口，沒有乘客或機組人員受傷，其維修團隊正在評估飛機受損情況，

聯合航空稱，他們將對事件進行調查，相關機組人員將暫時停職；美國家運輸安全委員會（NTSB）也宣布派員參與調查，將對飛行數據記錄等資料進行分析，初步報告預計將在30天內發布。