墨西哥網紅直播遭近距離槍殺　電單車槍手在逃

墨西哥北部錫那羅亞州首府庫利亞坎市周二（8月4日）晚上發生槍擊案，社交媒體網紅加斯特盧姆（César Gastélum）在快餐店外直播期間，遭騎電單車男子近距離開槍射殺，同行兩名友人並無受傷。



事發當時，加斯特盧姆與兩名友人正在庫利亞坎市特雷斯里奧斯區一家快餐店外進行社交平台直播，三人當時身穿外賣平台常用的橙色外套及保溫袋。期間兩名男子騎電單車駛至，其中一人突然近距離向加斯特盧姆開槍，他當場死亡。

當地媒體報道，警員接報到場時，因受害人衣着而一度誤以為遇害者為外賣員，其後才獲悉其網紅身份。加斯特盧姆在TikTok等平台擁有逾50萬粉絲，主要上載搞笑影片。警方及法證專家事後封鎖現場，檢走彈殼並翻查周邊閉路電視片段蒐證。

警方表示，案件仍在調查，暫未有人被捕，槍手與同乘一車的男子事發後已逃離現場，相關部門正追緝兩人下落，行兇動機有待查明。

今次並非墨西哥首次有網紅在直播期間遇害。去年23歲女網紅馬爾克斯（Valeria Márquez）同樣在直播時遭槍殺。

2025年23歲女網紅馬爾克斯（Valeria Márquez）同樣在直播時遭槍殺。（影片截圖）

而這次，加斯特盧姆曾在社交媒體發布已故網紅艾斯普羅（Leobardo Aispuro）墓前的相片。艾斯普羅2024年12月被槍殺，警方懷疑案件與錫那羅亞販毒集團的內部派系鬥爭有關。

報道指，庫利亞坎所在的錫那羅亞州，自去年9月販毒集團兩大派系「洛斯查皮托斯」與「拉邁伊薩」決裂後，暴力衝突持續升級，區內治安急劇惡化，令網紅等公眾人物亦屢屢成為暴力事件的受害者。