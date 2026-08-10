特朗普身處高球場期間　F16戰機攔截違規闖入空域飛機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 8月9日在新澤西州的高爾夫俱樂部期間，因有多架飛機違反臨時飛行管制，美軍F-16戰機曾緊急升空攔截。北美防空司令部（NORAD）證實事件，稱所有涉事飛機均被護送離開限制空域。



2026年8月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）於新澤西州貝德明斯特（Bedminster）的名下高爾夫俱樂部，出席LIV Golf 紐約站的賽事。（Dennis Schneidler-Imagn Images）

美國《紐約郵報》報道，特朗普於7日抵達位於貝德明斯特（Bedminster）的名下高爾夫俱樂部，出席於該球場舉行的LIV Golf 賽事，預定逗留至9日。報道指出，北美防空司令部最初指有兩架飛機遭攔截，均屬一般民用飛機，但暫時未知具體細節。

路透社報道，北美防空司令部拒透露涉事機師是否犯錯，稱應由美國聯邦航空管理局（FAA）判斷，但提醒機師在飛行前應向FAA查詢，以了解最新的空域臨時管制。

2026年6月20日，一架美國空軍F-16「戰隼」戰機從美國中央司令部責任區內的一處基地起飛。（美國空軍官網）

《紐約郵報》指出，自特朗普重返白宮以來，已曾多次發生同類事件，即其附近空域有飛機闖入，需由北美防空司令部派出戰機介入。

例如於今年5月，在特朗普的飛機即將起飛前數小時，F-16戰機曾在佛州邁阿密的棕櫚灘國際機場（Palm Beach International Airport）投放干擾彈。