白宮記協槍擊｜路透社：疑犯動機或涉不滿伊朗戰事　網上痛批政府

路透社5月6日引述美國國土安全部遞交地方機構的一份情報指出，涉嫌上月在華盛頓希爾頓酒店舉行的白宮記者協會晚宴上試圖刺殺總統特朗普（Donald Trump）的31歲男子艾倫（Cole Tomas Allen），其行刺動機可能涉及對伊朗戰事的不滿，繼而企圖刺殺總統特朗普和其他華府高層官員。



報道引述國土安全部4月27日遞交的情報，其中初步評估顯示艾倫有一系列的「多重社會與政治不滿」不滿，還引述他犯案前在社交媒體上批評美國在該場戰爭中行動的貼文，最終做出結論：伊朗衝突「可能促使他決定策動行刺。」

美國華盛頓特區首席聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）4月30日（周四）在X平台公布一段白宮記協晚宴槍擊案的CCTV影片，顯示槍手艾倫（Cole Tomas Allen）當晚強闖安檢並向一名身穿防彈背心的特勤局人員開槍，以此否認特勤局人員是遭自己人誤傷。（影片截圖）

報道引述司法部高層官員指，聯邦調查局正詳細審視艾倫的網上動向，調查犯案動機，發現一個與他有關聯的社交平台帳號，在案發前幾周內發布了大量反特朗普貼文，涵蓋美以伊戰事、移民政策、富商馬斯克（Elon Musk）及俄烏戰事等，亦曾批評打算出席當日記協晚宴的記者。

這份被標註為「重大事件備忘錄」的報告由非盈利組織Property of the People取得，路透社藉此組織分享獲取其中資訊。