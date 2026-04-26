白宮記者晚宴槍擊　活動遭指存安全問題　來賓無需身份核實可入場

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴（White House Correspondents’ Dinner）發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）夫婦與副總統萬斯（JD Vance）緊急撤離現場，31歲男槍手Cole Tomas Allen其後被捕。部份參會者隨後指晚宴存在安全問題，其中英國前駐美大使布拉圖欣（Kim Darroch）認為保安不足，指賓客僅需通過一道安檢就可進入宴會廳，有現場記者則稱，參會者無需身分核實即可入場。



英國廣播公司（BBC）報道，曾多次參加記者晚宴的英國前駐華盛頓大使布拉圖欣稱，只需要「出示你的邀請函…就能進入建築內」，又指「那裏畢竟是飯店，裏面住滿客人。」

他並稱「如果你（作為酒店客人）心懷不軌，想要闖入這場晚宴，你只需要通過一道安檢。然後你就可以進入宴會廳了。」

4月25日在華盛頓舉行的美國白宮記者晚宴發生槍擊事件，總統特朗普（Donald Trump）急忙撤離（Reuters）

出席晚宴的BBC北美首席記者奧多諾霍（Gary O'Donoghue）表示，雖然華盛頓希爾頓酒店周邊的道路封閉數小時，但會場本身的保安措施「並未特別嚴密」，他稱「門口的保安人員僅從約6英呎外匆匆看了一眼我的入場券。」也沒有人查看他的證件。

邀請函沒名字

中國內地傳媒東方衛視、看看新聞Knews駐美記者李源清亦證實，晚宴參與者入場僅需一張紙質邀請函，上面沒有真實名字與身份，也沒有二維碼或可供核實的信息。現場安檢人員只會簡單掃過一眼，看到邀請函上方燙金的字就會放行。

特朗普（Donald Trump）其後也親自表示，認為華盛頓希爾頓酒店「並非一座特別安全的建築」，並補充稱，該事件突顯白宮新建宴會廳的重要性。該設施目前仍在施工中，但同時涉及訴訟糾紛。