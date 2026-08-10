泰國少年槍擊案兇手父親首度發聲：對所有遇難者家屬深表歉意

泰國曼谷西北暖武里府（Nonthaburi）一名14歲少年8月7日（上周五）涉嫌先在家槍殺祖父母、再闖學校連開多槍殺人導致共8人死亡，少年隨後自盡。涉案少年的父親周日首度發聲，向受害者及其家屬致歉。



英國《獨立報》（Independent）報道，槍手的父親周日在接受調查人員訊問後離開警署，途中被記者被包圍。他用泰語道歉稱「對不起」，及「我對所有遇難者家屬深感抱歉。」

2026年8月7日，泰國曼谷西北暖武里府（Nonthaburi）一間著名學校發生槍擊案，醫護人員正在用擔架抬運尸體。（Reuters）

警方周日表示，行兇的少年去年曾在學校被老師沒收一支BB槍，大約在一到兩年前就開始對槍支表現出興趣，利用社交媒體學習如何使用，還在網絡上瀏覽暴力內容。

警方還在少年的書包中發現一把刀，另在犯罪現場發現槍支、彈匣和一部電腦。

據稱，少年的父母早年離婚，其後他與祖父母同住長達12年。

2026年8月7日，泰國一間學校發生槍擊案，民眾8日在校外擺放鮮花（Reuters）

少年於上周五涉嫌先於家中槍殺祖父母，隨後在其就讀的知名中學襲擊師生，造成5名教職員和1名女生死亡，逾20人受傷，槍手其後自殺身亡。

泰國教育部表示，將在未來三個月內制定新的安全規範，內容包括心理健康篩檢和將高風險人士轉介給專家的系統、緊急應變計劃演練、打擊霸凌行為，以及更好地檢測並阻止違禁物品進入校園。