美國務院稱去年初以來 已吊銷逾17.5萬份外國人簽證
撰文：蕭通
出版：更新：
美國國務院8月10日發聲明稱，自特朗普（Donald Trump又譯川普）2025年1月展開其第二個總統任期以來，美國政府已吊銷逾17.5萬份外國公民的簽證。
美國國務院表示，吊銷簽證的對象包括「違反簽證條款、實施犯罪、煽動暴力傷害美國公民、欺詐美國人、濫用美國移民系統，又或危害美國國家安全」的外國人。
聲明指出，大多數簽證是在「被執法」後被吊銷，原因包括襲擊、酒後駕駛、盜竊和毒品犯罪，另有相當一部份簽證因魯莽駕駛、性犯罪、虐待兒童、欺詐和挪用公款等。
稱對象大多數涉犯罪 包括赴美「生育旅遊」
聲明列舉的具體案例包括：一人被指控犯有強姦和性侵犯；另一人被指控綁架和人口販運；還有一人涉及10幾項持有性侵兒童材料的指控。此外，美國駐北非某國的大使館，撤銷了100多份赴美「生育旅遊」的外國父母簽證，這些人被指刻意赴美分娩，旨在讓子女獲得美國公民身份。
國務院還表示，著名美國保守派政治「網紅」、31歲的查理柯克（Charlie Kirk）遭槍殺後，多名外國人因「贈慶」而被吊銷簽證，其中包括一人聲稱柯克「死得太晚」。
新華社報道，特朗普去年初再度入主白宮後，不斷收緊移民政策，強化對非法移民的驅逐力度，加大對美國簽證持有人的審查。
美國媒體去年8月曾報道，特朗普政府著手審查約5,500萬名持有美國簽證人士，若發現有人存在違規行為，將可能吊銷其簽證或將其驅逐出境。此外，美國政府還加強簽證發放的審查程序，包括收緊社交媒體審查和擴大背景篩查範圍。
美國上訴法院維持判決 裁定特朗普H-1B天價簽證費政策違法美國護照怎麼拿？華人網紅講8大途徑 出生公民權特朗普都阻不了特朗普提名的大法官再次否決特朗普的行政命令，確實值得深思！美國法院叫停特朗普H-1B天價簽證費政策 裁定屬非法稅收特朗普又TACO？華府撤「綠卡須返原籍國申請」說法 改稱個案處理