美國務院稱去年初以來　已吊銷逾17.5萬份外國人簽證

美國國務院8月10日發聲明稱，自特朗普（Donald Trump又譯川普）2025年1月展開其第二個總統任期以來，美國政府已吊銷逾17.5萬份外國公民的簽證。



2026年8月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）就幼兒接種MMR混合疫苗簽署行政命令，並在白宮橢圓形辦公室儀發表講話。（Reuters）

美國國務院表示，吊銷簽證的對象包括「違反簽證條款、實施犯罪、煽動暴力傷害美國公民、欺詐美國人、濫用美國移民系統，又或危害美國國家安全」的外國人。

聲明指出，大多數簽證是在「被執法」後被吊銷，原因包括襲擊、酒後駕駛、盜竊和毒品犯罪，另有相當一部份簽證因魯莽駕駛、性犯罪、虐待兒童、欺詐和挪用公款等。

稱對象大多數涉犯罪 包括赴美「生育旅遊」

聲明列舉的具體案例包括：一人被指控犯有強姦和性侵犯；另一人被指控綁架和人口販運；還有一人涉及10幾項持有性侵兒童材料的指控。此外，美國駐北非某國的大使館，撤銷了100多份赴美「生育旅遊」的外國父母簽證，這些人被指刻意赴美分娩，旨在讓子女獲得美國公民身份。

國務院還表示，著名美國保守派政治「網紅」、31歲的查理柯克（Charlie Kirk）遭槍殺後，多名外國人因「贈慶」而被吊銷簽證，其中包括一人聲稱柯克「死得太晚」。

圖為2025年9月11日，美國民眾在猶他州悼念遭槍殺的特朗普盟友Charlie Kirk。（Reuters）

新華社報道，特朗普去年初再度入主白宮後，不斷收緊移民政策，強化對非法移民的驅逐力度，加大對美國簽證持有人的審查。

美國媒體去年8月曾報道，特朗普政府著手審查約5,500萬名持有美國簽證人士，若發現有人存在違規行為，將可能吊銷其簽證或將其驅逐出境。此外，美國政府還加強簽證發放的審查程序，包括收緊社交媒體審查和擴大背景篩查範圍。