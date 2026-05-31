特朗普又TACO？華府撤「綠卡須返原籍國申請」說法　改稱個案處理

美國特朗普（Donald Trump）政府收回早前有關外國人必須返回原籍國申請美國永久居留權的說法，改稱相關安排將按個案情況處理，而非適用於所有申請者。



法新社引述《紐約時報》報道，美國國土安全部星期五（5月29日）說，上周公佈的政策並非強制所有申請者離境，而是會「視個案情況而定」實施。

美國公民及移民服務局（USCIS）此前宣佈，暫居美國並有意申請綠卡的外國人，必須回到原籍國提出申請，只有特殊情況才可豁免。新規定適用於任何憑臨時非移民簽證到美國的外國人，包括學生、H-1B和L簽證員工，以及旅客。

相關通告一度被視為美國移民政策重大轉變，引發數百萬尋求永久居留者擔憂。

圖為2025年2月，美國紐約特朗普大廈（Trump Tower）一名門衛站在美國國旗下方。（Reuters）

據美國移民委員會統計，美國每年平均發出逾100萬張綠卡，過去超過半數申請者是在美國境內遞交申請。

不過，一名不願具名的美國官員星期六（30日）告訴法新社，這項政策只是重申「長期存在的法律與政策」，而這些規定在拜登政府時期未得到嚴格執行。

這名官員強調，政策不會阻止符合資格者取得綠卡，對「遵守法律的高素質申請人和技術專業人士不會造成明顯影響」，僅意味着部分不符合酌情批准條件者，最終須到海外通過美國國務院渠道申請。

本文獲《聯合早報》授權轉載

