迷你裙美女玩滴滴金煙花　意外「引爆坑渠」噴出幾米高火柱急逃命

許多內地人會在新年放煙花慶祝。



然而河南省鄭州市3名年輕正妹在跨年當天於街頭玩起仙女棒（又稱滴滴金）時卻釀成意外，引爆人孔蓋，瞬間噴出數米高的火柱，嚇得他們急忙閃避。

噴出幾米高火柱全員大逃離 點圖放大看看當時情況：

+ 11

據《新聞晨報》報導，河南鄭州3名年輕女子在跨年夜後的元旦凌晨，買了仙女棒想慶祝新年的到來。

當時街頭也還有許多民眾，3女聚在一起點燃仙女棒，未注意正下方有人孔蓋，火星疑似掉入內，引燃人孔內氣體，瞬間噴出數公尺高火柱。

【延伸閱讀】瘋傳俄羅斯22歲性感網紅慶祝新年「放火燒自己護照」理由竟係咁 下場慘了（點圖放大瀏覽）：

+ 25

3名女子立刻逃離現場，周圍路人也紛紛閃避，所幸整起事件並沒有造成任何人員傷亡。

影片在近日曝光後，吸引大批網友留言表示，「施放煙火時，要注意水溝蓋和地下電纜的井蓋，別以為裡面不會有沼氣，一點火就會爆炸」、「小時候不懂事，曾把爆竹扔進人孔，幸好沒發生意外」、「真危險」、「之前不是才發生男童將鞭炮丟入水溝引發爆炸的事嗎」、「太可怕了」。

【延伸閱讀】元旦活春宮｜馬路旁大膽激戰「姿勢豪邁」 網民同情：酒店都客滿（點圖放大瀏覽）：

+ 13

延伸閱讀：

林昀儒不敵世界第4梁靖崑 WTT總決賽首輪止步

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】