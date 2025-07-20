Labubu變導彈？綁上煙花後空中急轉90度直衝人類　網民：反擊時刻

先前爆紅的Labubu玩偶，近日又在美國掀起話題。



美國俄亥俄州克里夫蘭一名網友Andrew Albrecht將Labubu綁上煙花，打算「送它上天」後炸毀，沒想到Labubu卻在升空後，於空中突然90度詭異急轉彎，朝後方圍觀人群與車輛直衝而去，畫面曝光後引爆全球網友熱議，累積觀看次數已突破9353萬次。

美國俄亥俄州克里夫蘭一名網友Andrew Albrecht將Labubu綁上煙花，打算「送它上天」後炸毀（IG@andrewjalbrecht）

美國俄亥俄州克里夫蘭一名網友Andrew Albrecht將Labubu綁上煙花，打算「送它上天」後炸毀（IG@andrewjalbrecht）

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這段影片由Albrecht本人日前在Instagram發布。他與友人一同操作，將3枚煙花綁在Labubu玩偶底部，並於空地點燃。畫面中Labubu一開始筆直升空，卻突然在空中停頓、90度轉向，彷彿導彈一般直接朝人群方向衝去，煙花隨後爆炸，眾人驚叫閃避。

影片迅速在社群平台瘋傳，大批網友在X、TikTok與Instagram留言熱議，

「這不是Labubu，是Laboomboom」

「這不是Labubu，是Laboomba」

「它如果要上天，那就拉大家一起走」

「不是說它像惡魔，它根本是惡魔」

「回來復仇了啦」

「這角度轉得太準，我會笑死」

「看來Labubu確實不是凡物」等



將這次意外戲稱為Labubu的「反擊時刻」。

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至於Labubu為何能在空中急轉彎，迄今尚未有明確答案。有網友推測，可能與煙花點燃順序、裝置不對稱、空氣流動或風向有關。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】