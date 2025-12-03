湖南煙花店突發生爆炸火光沖天 威力大到「把路邊汽車炸上半空」
撰文：中天新聞網
大陸湖南省一家售賣煙火的商店，在11月30日上午驚傳起火爆炸意外，由於威力強大，甚至把停在門外的汽車炸上半空。
當地官方指，意外中有3人受傷，目前正調查起因。
煙花店突發起火爆炸 甚至把門外的汽車炸翻：
綜合陸媒報導，事發地點為湖南省郴州市北湖區，11月30日上午7時許，這家位於鬧區的煙火爆竹零售店，突然發生爆炸，現場火光沖天、濃煙竄升，衝擊波甚至將路邊一輛汽車震翻，目睹民眾嚇得魂飛魄散。
根據現場影片顯示，爆炸火焰直衝店外，巨響震動周邊建築，部分路過車輛受到波及，一名目擊者心有餘悸地說：
整間店突然『砰』一聲炸開，火光亮到像白天一樣，旁邊那台車直接被掀起來！
事故發生後，當地立即動員消防、警力與醫療人員第一時間趕赴現場處置，目前已有3名受傷人員被送往醫院救治，均為輕傷，現場處置和事故調查正在進行中。
湖南近期屢傳煙火爆炸意外，今年6月16日，湖南省常德市臨澧縣一家煙火爆竹廠，發生爆炸，造成9人遇難、26人受傷，事發後湖南省政府成立事故調查組，介入調查事發原因，並追究法律責任。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】