特朗普政府縮減兒童疫苗接種　美國法官裁定暫時駁回

美國一名法官周一（3月16日）暫時駁回特朗普政府縮減兒童疫苗接種計劃的決定。



綜合中新社和法新社報道，美國麻省聯邦地區法官墨菲（Brian Murphy）周一發表裁決，叫停了特朗普政府實施衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）所推行的重大疫苗政策調整。

今年1月，美國疾控中心（CDC）發佈備忘錄，宣布不再將七種兒童疫苗列為「普遍推薦接種」疫苗，包括冠病、流感、腦膜炎球菌、甲型肝炎和乙型肝炎等疫苗。

圖為2025年8月27日，位於美國亞特蘭大（Atlanta）的疾病控制和預防中心（CDC）總部。（Reuters）

這項決定引發眾多醫學組織強烈反對。他們認為，這種做法「不負責任且危險」，將削弱對這些病毒的防護作用。美國兒科學會等組織就此向法院提起訴訟。

墨菲周一指出，美疾控中心2026年1月發布備忘錄縮減兒童疫苗接種計劃的做法違法。上述備忘錄未經過免疫實踐諮詢委員會（ACIP）批准，是「技術性、程式性失誤」，這做法同時「缺乏足夠證據」，是「魯莽的、隨意的」。

法官寫道：「這些決策本有以科學為基礎的制定方法，並通過程式寫入法律。遺憾的是，政府無視這些規則，削弱了行動的正當性。」

2025年2月27日，美國德州拉伯克（Lubbock）衛生局的疫苗接種畫面。（Reuters）

墨菲還說，小羅伯特甘迺迪去年6月改組疾控中心內設機構免疫實踐諮詢委員會的做法未遵循相關法律規定，因此這個委員會在改組後所作決定暫時無效。

美國衛生部發言人同天發布聲明說，「期待這位法官的裁決被推翻」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

