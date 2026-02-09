美國麻疹個案急增　「消除國」地位受威脅　衛生官員急籲接種疫苗

美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）署長奧茲（Mehmet Oz）近日公開呼籲當地民眾接種麻疹疫苗，以應對正在多個州份持續擴散的麻疹疫情。今年一月，美國連續12個月出現本土傳播，達到失去「麻疹消除國」地位的關鍵條件。



美媒《國會山報》（The Hill）報道，截至2月5日，美國疾病管制與預防中心（CDC）已確認今年美國共有733例麻疹病例。其中3%的患者需要住院治療，而95%的麻疹患者未接種過疫苗。今年美國近30%麻疹病例發生在5歲以下兒童中，超過50%病例發生在5至19歲人群中。

亞利桑那州、南卡羅來納州和猶他州的疫情可以追溯到2025年，這三個州共報告了1410例。

2026年2月5日，華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在揭幕特朗普Rx藥品折扣網站的活動中發表講話。美國聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）主任奧茲（Mehmet Oz）博士在旁聆聽。（Reuters）

奧茲近日在美媒一檔節目中表示，「請接種疫苗，我們有解決辦法。並非所有疾病都同樣危險，也並非所有人對這些疾病的易感性都相同，麻疹疫苗是你應該接種的。」

2025年4月，德州一名未接種疫苗的8歲女孩死於麻疹後，美國衛生及公共服務部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）表示，預防該疾病傳播的「最有效方法」是接種麻疹、腮腺炎和德國麻疹（MMR）疫苗。

奧茲指出，CMS透過多種計劃支付麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）疫苗費用，民眾接種麻疹疫苗無障礙，亦是核心免疫程式的一部份。

美國麻疹疫情：美國部份州容許父母可基於醫療及宗教，甚至哲學和個人理由，選擇不為子女注射疫苗。（Reuters）

衛報指，奧茲先前曾積極支持小羅伯特甘迺迪發起的「讓美國再度健康」（Maha）運動，該運動旨在推動飲食改革，反對強制接種疫苗。但今年一月，美國確診病例就佔2025全年確診病例總數的25%，而且疫情絲毫沒有放緩的跡象，因而他支持接種疫苗。