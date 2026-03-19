肯特郡腦膜炎疫情增至20宗　當局發布公共衛生警報及急推疫苗計劃

英國肯特郡（Kent）腦膜炎疫情持續擴散，英國衛生安全局（UK Health Security Agency）發布公共衛生警報。目前確診及疑似病例已達20宗，其中2名學生死亡。衛生安全局發布緊急公共衛生警報，敦促各地醫護人員密切注意感染跡象。當局亦正針對約5,000名肯特大學學生展開緊急疫苗接種，並分發逾2,500劑抗生素。



3月19日最新調查顯示，疫情可能起源於坎特伯里夜店Club Chemistry。一名曾到訪該店的坎特伯里基督教堂大學（Canonbury Christ Church University）學生確診，目前狀況穩定。

英國衛生安全局執行長霍普金斯（Susan Hopkins）表示，疫情在坎特伯里迅速擴散的「爆炸性」前所未見，不排除出現「超級傳播事件」。

2026年3月18日，在英國坎特伯雷，肯特大學校園體育中心，人們排隊接種疫苗，此前肯特郡爆發了腦膜炎疫情。（Reuters）

目前，肯特郡已有五所學校出現確診或疑似病例。全國全科醫生接獲指示，需為3月5日至7日到訪涉事夜店者及肯特大學學生提供抗生素。當局形容此次爆發的速度與規模「前所未見」。衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）強調，雖然此非全國性疫情，但全國正協調應對，並以非常規速度推動疫苗接種。

首相施紀賢（Keir Starmer）表示，此為死者與重症者家屬「極度艱難的時刻」，衛生專家正全力追蹤接觸者並分發藥物。