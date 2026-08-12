驚險瞬間！意大利米蘭機場地勤車無減速 直撞準備起飛客機｜有片
撰文：TVBS新聞網
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意大利的米蘭利納特機場（Milan Linate Airport）8月10日驚傳事故，一輛地勤車輛行駛到跑道上，撞上1架正準備起飛的私人飛機，所幸這起事件並未造成任何傷亡，意大利航空當局預計將對這起事故展開正式調查，並將多個可能因素納入審查。
意大利米蘭-利納特機場驚險瞬間：
地勤車闖跑道 撞上飛機畫面曝
《AeroXplorer》報導，這起事件10日上午11時20分左右發生在意大利米蘭利納特機場，曝光的畫面中，可以見到1架編號為I-AERB的霍克比奇（Hawker Beechcraft）400XP私人飛機準備起飛，沒想到當它滑行到跑道上時，1輛飛雅特貓熊（Fiat Panda）地勤車突然從左側駛來，最終在絲毫沒有減速下直直撞向飛機機頭。
飛機準備起飛時地勤車突然從左側駛來：
相撞發生後，駕駛地勤車的女性工作人員始終留在車內，一直到救援人員到達才脫身，據稱她因情緒激動而接受了醫護人員的救治，但並未受傷。在事故中，飛機的機鼻和雷達罩受損，地勤車也有出現損壞，整個機場也被迫中斷營運約30至40分鐘。
目前地勤車駛入飛機跑道的具體原因仍在調查中，調查人員認為女駕駛不可能沒有注意到正在接近1架滑行中的飛機，正在釐清她是否是突發疾病或因使用手機而嚴重分心，預計意大利航空當局的正式調查將涵蓋多個面向，包括車輛為何駛入飛機跑道、是否遵守正規程序等。
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