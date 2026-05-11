美國丹佛機場客機高速起飛時撞斃擅闖跑道者　事發一刻片段曝光

美國邊疆航空（Frontier Airlines）客機5月8日在丹佛國際機場高速起飛前，撞斃了跑道上的一名行人。死者身份尚未公開，但機場方面認為該行人並非機場員工，運輸部長則將死者形容為「擅闖者」（Trespasser）。美媒10日報道，事發時的影片曝光，其中可以看到事發時的一刻。



《紐約郵報》10日報道，新釋出的影片顯示，該行人當時看似平靜地從跑道的一端步行到另一端，影片在飛機撞上行人的前一刻結束。

據影片呈現的角度，該行人最後身處的位置，似乎正好與飛機的一個引擎呈一條直線。美媒報道，該行人被撞後部份身體遭捲入引擎。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）9日在社交媒體發文，稱當時一名「擅闖者」突破丹佛機場的保安，故意翻越圍欄衝上跑道，最終客機在高速起飛時撞上涉事者。他強調：「任何人都不應該擅自闖入機場。」

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS），機場方面表示，機場周圍長約58公里的圍欄完好無缺，又指他們相信死者並非機場員工。

美國家運輸安全委員會（NTSB）和聯邦航空管理局（FAA）正在對事件進行調查；機場方面亦已表示，將個別對事件進行分析，同時審查調查結果和機場周邊的安全計劃。