近3年查獲311人偷渡來台　台官方：大陸籍去年較前年增2.2倍

據台媒報道，台灣內政部送抵立院書面報告指出，近3年查獲偷渡來台共311人，將全面整合警政署、移民署及海洋委員會海巡署情資，並提出四大策進作為，針對監偵盲點與偷渡熱點加強查察，2025年底修條文已報行政院審查。



台內政部報告稱，經統計，近3年內政部查獲偷渡來台的外來人口計311人；其中大陸地區人民計54人，外籍人士計257人。

陸男疑游泳偷渡金門遭海巡截獲 被拖上岸稱「我來玩」

2025年，一名大陸籍男子疑似游泳偷渡金門，遭台灣海巡帶返調查，並報請檢方偵辦。

根據數據資料顯示，外國籍人士2023年計109人、2024年86人、2025年62人，逐年遞減；反觀大陸地區人民2023年計16人、2024年9人、2025年增至29人，光是前年到去年就增2.2倍。

台灣內政部指出，移民署針對經收容替代的大陸偷渡犯已強化監控作為，包括每日須接受該署專勤隊電話聯繫，每3日須至專勤隊報到，且受明確告知「不得接受採訪」、「離轄前須報備同意」及「不得進入重要軍事設施及國家安全、軍事機關等相關管制區域」等規範；另該署均視個案評估風險，必要時，指定居住於適當處所，強化監控管理。

台灣內政部表示，現行大陸偷渡犯如於收容替代期間違反相關法令，移民署將依現行台灣地區與大陸地區人民關係條例規定再收容，若有個案爭議，將依情節函請陸委會解釋後，依法續處。