中國60多歲男子乘橡皮艇闖入韓國被拘留　美媒指為異見人士董廣平

韓國海警5月26日表示，一名中國公民25日晚上乘坐橡皮艇進入韓國領海，目前已被拘留。韓方正展開調查，美媒27日報道，該名男子為中國異見人士董廣平，他過往曾3次嘗試逃離中國大陸。



韓國泰安海警指，在25日晚上9時36分左右，有漁船在泰安郡西格列飛島西北方向約18公里處的海面，發現該名中國男子乘坐的一艘長約3.3米、配有10馬力引擎橡皮艇，於是報警，泰國海警出動巡邏艇，以涉嫌違反出入境管理法將男子先行拘留，正展開調查。

韓方未有公開男子身份，僅形容對方是60多歲的中國籍男子。

《紐約時報》報道，該名男子為現年68歲的中國異見人士董廣平，其朋友與律師講述，董廣平通過海路離開中國後，正在韓國拘留中。

綜合美媒、國際特赦組織指，生於1958年的董廣平曾是一名公安，1999年因派發批評政府的文章及紀念六四事件失去工作，2001年被判入獄3年，出獄後繼續參與政治活動。

2015年他曾試圖逃往泰國，遭到遣返，回國後遭判刑，至2019年他又嘗試游水前往台灣，游向金門，獲漁民救起後送回大陸。2020年他再逃離中國，前往越南，在當地生活兩年多後被捕，再次回到中國。