鐵拳教育｜60萬網紅惡女韓芮梨美照全是假的？朴敘允親揭幕後真相

Netflix出品的韓劇《鐵拳教育》播出以來持續引發關注。劇中緊張激烈的動作場面廣受好評，而虛構社交平台「SNSTAR」上擁有六十萬粉絲的高中生網紅「韓芮梨」，更成為觀眾熱議的焦點。許多人不禁好奇：劇中那些風格鮮明、質感出眾的生活照與造型照，究竟是由演員本人拍攝，還是依靠後期技術合成？



在近期發布的官方演員訪談中，飾演韓芮梨的二十三歲新生代演員朴敘允對此作出回應。她坦言，現實生活中自己並不熱衷自拍，也極少在社交平台更新動態。為真實呈現角色作為人氣學生的形象，劇組要求她提前拍攝大量照片，涵蓋日常場景與精心搭配的造型。

朴敘允在《鐵拳教育》中飾演60萬網紅韓芮梨，她說發在SNSTAR（仿IG）的照片都是真的，但她本人其實不愛拍照，是因為被劇組要求才瘋狂自拍。（圖／朴敘允Instagram@shuuuuu._yn）

看看飾演韓芮梨的人氣女神朴敘允更多靚相：

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起初，她主動前往平日鮮少涉足的地點取景，但成片效果仍未能契合「擁有六十萬粉絲的頭部學生網紅」應有的視覺質感與傳播邏輯。此後，劇組全面介入前期影像籌備工作，不僅為其量身定製多套服裝、配飾與道具，還系統規劃每組照片的主題風格、構圖邏輯與場景氛圍，指導她反覆拍攝。

朴敘允笑言，那段時間幾乎每天都在更換造型、切換場景、調整狀態，最終呈現出觀眾在劇中所見的SNSTAR主頁風貌。儘管整個過程令她感到些許羞澀與不自在，但她也表示，這次經歷讓她深度體會到，與自身性格迥異的另一種生活狀態，並真切理解到：

每一張看似隨意的網紅照片，其實都經過嚴密設計與反覆打磨。

憑藉該劇的出色表現，她迅速獲得廣泛關注，劇中虛擬人設與戲外真實個性之間的強烈反差，亦成為觀眾持續討論的亮點。

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