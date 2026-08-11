「佛國」還是「槍國」：泰國真的槍支氾濫了？

最近，泰國槍擊事件集中爆發，讓全世界為之側目。



先是悍匪槍殺了俄羅斯兄妹和泰國一家三口，沒幾天便是震驚世界的暖武裏中學槍擊案，隨即又有一個前議員光天化日之下槍殺了一個省長。

2026年8月10日，在泰國曼谷郊外的暖武裏府，法醫警察在槍擊現場進行勘查。據稱，前國會議員查龍槍擊了暖武裏府行政組織主席通猜。（Reuters）

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這一鍵三連，大有趕超美利堅、冠絕東南亞的架勢。

泰國槍真的泛濫嗎？為什麼一個民風陰柔的「佛國」，會如此「武德充沛」？在泰國，是不是真的每天都活在吃槍子的陰影中？

今天，把這泰國「槍」事，大致說明白。

民間持槍：社會文化與管制漏洞的共振

首先說結論：泰國的槍，確實多。

泰國6000多萬人口，民間擁槍1030萬條，其中600多萬為合法槍支，400萬為沒有登記的黑槍，從絕對值上講，確實是領先東南亞，直追美利堅。

為什麼這麼多？因為老百姓愛買槍，售後管得又不嚴。

泰國6000多萬人口，民間擁槍1030萬條，其中600多萬為合法槍支，400萬為沒有登記的黑槍。（unsplash）

二戰以前，泰國（暹羅）和絕大多數國家一樣，沒有什麼槍支管理可言，王公貴族、地主富商，家中都要擺上幾條長槍短炮，一來看家護院，二來彰顯地位，在盜匪橫行，警力不足的年代，大戶人家自己總要有點火力，也是合理的剛需。

久而久之，槍支就成了某種身份地位的象徵，既然有錢人有槍，那麼一般人也想搞幾條槍撐撐場面，以此營造「老子也是精英」的身份幻覺。

1947年開始，泰國正式立法控槍。年滿20歲，有正經工作，沒案底的泰國公民，才能申購槍支。

但是，這個門檻也不算高，一般人花點時間還是能達到的。槍支與財富地位掛鈎的文化根深蒂固，有點錢的人喜歡買槍，沒錢的人借錢也要買一把，畸形的「慕槍文化」源遠流長，甚至愈演愈烈。

阻止大家買槍的最大因素，其實不是手續，而是槍支本身昂貴的價格。

政府為了照顧「體制內」人士，甚至將買槍當成一種官方福利，准許退伍軍警折價回購配槍，甚至允許一般公務員，用三四折的低價購買「福利槍」。這一來，實際上等於官方為擁槍文化背書，公然鼓勵大家買槍，更加助長了民間擁槍的風氣。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）政府上台後，號稱「控槍」，實際上也只是暫時凍結了新槍許可證的發放，對於天量的槍支存貨，以及根深蒂固的擁槍文化，這點政策既不治標，也不能治本。

2026年3月20日，泰國曼谷，圖為阿努廷在記者會上發表講話。（Reuters）

如果「購槍」還算有法可依，民間槍支的流轉，就基本上放飛自我了。

很多軍公教人員，有錢了買槍，沒錢了就賣槍，然後隨便報一個「丟失」，也沒人真的去查。腐敗的軍警系統內部，也經常有人私下倒賣公家的槍支，再加上民間倒賣的私槍，讓黑市裏的槍越來越多。

緬甸內戰、柬埔寨內戰，讓大量武器流入泰國。隔壁軍閥進貨，也把泰國當成轉運倉，走私流入緬甸等地。再加上，泰國民間還有人「手搓私槍」，用簡易器材、仿真槍械稍加改裝，就可以做出堪用的真槍——黑幫械鬥火拼，小混混搶地盤，很多時候用的就是這種「手搓槍」。

如此內外兼修，廣開貨源，泰國每年新增槍械數以十萬計，大量槍支流入黑市，被反覆轉賣，根本查無可查。

大家知道民間槍支氾濫，於是轉過頭來又進一步刺激老百姓買槍自保。

在這種大環境下，泰國槍案頻發也就不奇怪了。包括像「暖武裏中學槍擊案」那樣的事件，之所以泰國「校園槍擊案」相對比美國更罕見，不是因為泰國學生更善良，而純粹是大部分「學生槍擊案」都發生在學生幫派之間的武裝械鬥而已。

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槍多了，案子也多。

老百姓家裏放着槍，個個都說是「防身」，實際上都是自殺工具。

報紙電視上，天天都是各種稀奇古怪的槍案：老婆出軌被老公打死，女婿吵架被岳父打死，好朋友喝酒一言不合掏槍，鄰居唱歌噪音大，路上飆車怒症爆發——任何雞毛蒜皮的小事，經過槍支的加持，殺人難度和成本大幅下降，都會釀成慘案。

絕大多數槍擊案，兇手殺人之後都會自殺。也不知道是殺了人之後後悔了，還是本來就不想活了乾脆拉幾個人墊背。

總之，槍一多，命案就多。泰國人並非當真「武德充沛」，而是內外因素形成的槍支數量，為形形色色的橫死提供了物質基礎。

這，就是「合法持槍」國家，必然走進的死路。

而直到今天，泰國老百姓還是熱愛槍支，超市裏公然賣着槍械愛好者的雜誌，到處都是軍隊經營的射擊場。

我認識的泰國有錢朋友——包括華人——也經常一臉自豪地從手機裏調出自己的「珍藏照片」，吹噓自己如何「慧眼識珠」，如何百步穿楊。

大概，這就是自造的命運吧。

泰國曼谷西北暖武裏府（Nonthaburi）一間學校8月7日發生槍擊案，造成7死15傷，其中一名死者為教師。圖為多名警方及救援人員在場候命。（Reuters）

政治暗殺：古代暹羅的現代重生

除了民間擁槍氾濫，泰國還有一個特色：地方政治暴力異常活躍。

地方官場，民間豪強，在選舉過程中經常出現暗殺。隔一段時間就會有一個什麼村長、鄉長、縣市議員之類，連車帶人給打成馬蜂窩——落網的行兇嫌疑人，往往都是退伍甚至現役軍警。

圖為2020年10月14日，泰國曼谷反政府示威，警察出動應對。（Reuters）

而真正的幕後主使，敵對的候選人，及其幕後的「老教父」，往往不了了之，逍遙法外。過幾年當上了內政部長，還一本正經地號召大家要「反黑」。

這，是泰國槍擊事件的一個單獨門類，有很多大名鼎鼎的西方社會學家，靠專門研究這個課題成名。簡而言之，這就是前現代社會弊病，在發育不良的選票政治下的復興。

泰國鄉土社會，是一個以強大個人為核心的封建庇護制社會。一個村裏，會有一個「江湖大哥」，在當地呼風喚雨，稱霸一方，而且敢於違法亂紀，以此庇護自己麾下的小弟。

在鄉親們眼中，這種「江湖豪強」善惡交織，既是威風凜凜的土皇帝，又是照顧鄉里利益的老大哥。國家權力往往無法抵達基層，只能任由這些土皇帝實行地方自治。這些地方豪強，可不是子曰詩云的老鄉紳，而是類似於劉邦、宋江這種人，手中自帶武力，擁有眾多打手甚至殺手，並與當地軍警有着密切的關係。

本來，一個現代化、法治化的國家，應該逐漸削弱和遏制這幫土豪。但是，一旦這種「前現代封建社會」實行西式選票制度，土豪就會登堂入室，不但不會被國家消滅，還會成為國家本身。

2026年3月19日，泰國看守總理、泰自豪黨領袖阿努廷在泰國曼谷國會出席新總理選舉投票。（Reuters）

政客要選票，就必須討好這些地方土豪。久而久之，土豪也成為了政客的一種，成立政黨，組織派系，成為地方長官、甚至內閣大臣。

這幫人，一旦在選舉制度中遭遇挑戰，彼此衝突，可想而知他們會做出什麼事兒來。

文武兼修，甚至武鬥壓倒文鬥，分分鐘的事。

而一旦政治暗殺發生，警察部門往往根據政治需要而選擇性執法，甚至直接參與行兇，形成了嚴重的「有罪不罰」現象，更加鼓舞豪強們，將刺殺行動當成一種政治鬥爭的正當手段。

而泰國豪強們，又有自己的一套「江湖道德」：有恩必償，有仇必報，男兒受辱，必要血濺三尺。

因此，此次暖武裏「議員槍殺省長」事件，半是衝動犯罪，半是江湖道德的標準化操作——一個資源型的地方政客，與一個通過資源捧上位的地方大佬之間，因為利益承諾的落空，最後玉石俱焚。

這種槍擊案，和發生在同一個府（都是暖武裏府）的校園槍擊案，完全不是一個層面的事情。它們只是碰巧發生在了一起，彼此之間並不相似，也不相關，體現的也是截然不同的泰國社會問題。

唯一的相關性，大約在於：泰國槍確實多，給不同層面、不同類型的社會矛盾，提供了相似的爆發手段吧。

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泰國，真的危險嗎？

講了這麼多，大家可能覺得：泰國真是一個西部世界，法外之地，果然是去不得。

那麼，最後我要來說句違反直覺的實在話：泰國，其實沒那麼可怕。

2023年4月13日，本地人和遊客一同在曼谷慶祝泰國潑水節（SongKran festival）。（Reuters）

一切統計學意義上的社會弊病，其實在一定的閾值內，都無法被日常社會生活所感知。實際上的泰國，絕大多數人一輩子都見不到一場槍擊案。

泰國槍擊案發生率，每十萬人裏有四個——也就是說，假如你生活在一個十萬人口的中等城市裏，一年會有三到四個人死於槍擊（其中兩個是自殺）。所以，理論上泰國槍擊案，橫向對比「不少」，但實際上對社會生活沒什麼影響。

泰國擁槍合法，但是持槍非法，絕不會有人像索馬里、阿富汗、德州那樣，拎把槍上大街轉悠。街面上，別說持槍匪徒，連持槍保安都沒有。

筆者在泰國生活十餘年，什麼鬼地方都去過，金三角、貧民區、紅燈區，除了警察的配槍，山民的獵槍，射擊場裏的樣板槍之外，我還真沒見過「野生槍支」在我視野內出現過。

一個遊客，在泰國正常逛街、跳島、娛樂，遭遇槍案的概率，其實和被雷劈的概率差不多。

如果你跑去紅燈區，專門找凶神惡煞的花臂大漢比武，那確實遇見槍的概率會大很多。除此之外，泰國其實還是一個相對安全的旅遊目的地。

如今，泰國連續發生兩宗槍擊事件，讓大家覺得泰國「槍案很多」，實際上是媒體迴音室效應造成的印象。

泰國曼谷西北暖武裏府（Nonthaburi）一間學校8月7日發生槍擊案，造成7死15傷，其中一名死者為教師。圖為多架救護車接報到場。（Reuters）

而實際上，泰國槍擊事件死亡率，甚至低於中國城市交通事故的死亡率。也就是說，在泰國大街上中彈的概率，三倍低於我在中國老家被車撞死的概率，概率之低，其實完全可以忽略不計。

我不是要給泰國洗白（你看我前面都被黑成這樣了），但是實話實說——理論上的風險概率，從來和現實生活的體感，是兩碼事。

最後，總結一下吧。

泰國槍支問題，確實不小，但是也沒有大家想得那麼嚴重，來旅遊工作還是安全的，如果公司外派你到泰國工業區當分公司領導，你卻因為兩個新聞就不來了，那就大可不必。

但是，泰國槍支問題，橫向對比其他國家，確實很突出。它給中國帶來了一個明確的對照和鏡鑑，為一切關於槍支合法化的謬論提供了否定的答案。

事實證明，無論什麼文化、什麼宗教、什麼經濟發展水平，一個國家都決不能推行槍支合法化。民間槍支的增加和流通，除了增加民眾的傷亡之外，根本起不到一絲自我保護的功效。

有槍，就會死人，法治鬆懈的地方，死的人多一些；法治嚴謹的地方，死得少一些。但絕沒有任何一個社會，能夠把每一把槍都管理得明明白白——除非這把槍，從一開始就沒有被出售過。

兇器不詳，不可久留。古今中外，概莫能外。

哪怕佛祖本人來了，也是這句話的。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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