西方國家抗生素依賴中國「堪比稀土」　或成地緣政治新籌碼

「西方把藥櫃的鑰匙交給了中國。」



英國《金融時報》8月12日以此為題刊文稱，美國和歐洲曾引領抗生素時代，卻逐漸將維持這一體系的生產能力外包出去。如今，從最常見的抗生素到大量仿製藥，西方對中國供應鏈的依賴已經達到不容忽視的程度。

如今，從最常見的抗生素到大量仿製藥，西方對中國供應鏈的依賴已經達到不容忽視的程度。（Adam Nieścioruk/Unsplash）

文章作者、英國帝國理工學院全球健康創新研究所所長阿拉．達爾齊寫道，西方患者下一次拿到抗生素時，不妨問問它來自哪裏。「答案通常會經過中國，而且往往不止一次」，因為向歐美供應大量藥品的印度仿製藥企業，同樣高度依賴中國原料。

達爾齊援引美國外交關係協會2026年的報告稱，中國供應着全球約94%的阿莫西林關鍵原料。阿莫西林是全球最常用的抗生素之一，中國同時佔全球抗生素原料藥出口近一半。美國獲批上市的藥品中，近700種至少依賴一種僅在中國生產的化學原料。

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該報告將這種依賴稱為「與稀土挑戰同等」的威脅，並宣稱存在所謂「和平時期武器化」的可能。達爾齊也渲染稱，一旦發生地緣政治衝突或新的疫情，掌握主要化學原料生產能力的國家將擁有重要籌碼。

不過文章承認，西方走到今天，很大程度上是自己造成的。

抗生素是一類特殊商品：為延緩細菌產生耐藥性，越有效的新藥越需要謹慎使用，部分藥物甚至必須作為最後一道防線儲備起來。這意味着銷量有限，企業很難收回高昂的研發成本。資本隨之流向腫瘤藥、減肥藥等利潤更加豐厚的領域。

世界衛生組織發布《2025年全球抗生素耐藥性監測報告》稱，2023年全球範圍內導致常見感染的實驗室確診細菌感染中，有六分之一對抗生素治療產生耐藥性。(Getty)

諾華、阿斯利康和賽諾菲等大型藥企先後退出抗生素研發。美國生物製藥公司Achaogen在2018年推出一種新型抗生素後，不到一年便宣告破產。世界衛生組織統計顯示，目前全球研發管線中真正具有創新性的抗生素已不足12種。

與此同時，中國並沒有停下腳步。《金融時報》稱，中國不僅已經掌握龐大的藥品製造基礎，在經歷約十年的監管改革後，如今更佔到全球新藥研發管線約三分之一。

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面對這種局面，歐美正在尋求補救。英國已採用類似「訂閲制」的方式採購部分抗生素，即不再按照實際使用量付費，而是每年支付固定費用，以保證藥企即便在嚴格控制用藥的情況下也能獲得回報。美國兩黨議員提出的《巴斯德法案》也採取類似思路，但一直未能在國會獲得通過。

達爾齊稱，中國目前在「首創新藥」抗生素發現方面仍落後於西方，美國仍有機會保持創新優勢。但他同時直言，問題在於，西方不僅把生產能力外包了出去，也逐漸「忘記了如何製造、支付和使用自己發明的東西」。

他呼籲歐美不要再把抗生素當作哪裏便宜就從哪裏採購的普通商品，而應像石油、半導體和稀土一樣，將其視作「關鍵基礎設施」。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】