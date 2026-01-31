英國阿斯利康牽頭中國藥企佈局減肥市場　潛在交易額185億美元

據路透社、《華爾街日報》等30日報道，阿斯利康（AstraZeneca）當天宣佈與中國石藥集團達成一項最高價值185億美元的授權協議，雙方將合作開發減肥與糖尿病藥物，阿斯利康藉此加碼佈局這一高速增長的市場。



綜合石藥集團發布的公告，此次合作將依託石藥集團專有的緩釋給藥技術平台及多肽藥物AI發現平台，聯合開發創新長效多肽藥物。

英國藥廠阿斯利康標誌 (REUTERS)

根據協議，阿斯利康將獲得石藥集團每月一次注射用體重管理產品組合開發、生產與商業化的全球獨家權利（中國大陸、港澳台地區除外），涵蓋一款即將進入臨牀的項目SYH2082，以及三款處於臨牀前階段、擁有不同作用機制的研發項目，上述產品旨在為肥胖及體重問題相關人群提供更持久的治療獲益；雙方還將基於上述平台就另外四個新增項目開展合作。石藥集團同時保留該等產品在中國內地、港澳台地區的全部權益。

財務方面，石藥集團將獲得12億美元預付款，同時有權收取最高35億美元的研發里程碑付款、最高138億美元的銷售里程碑付款，以及基於相關授權產品年淨銷售額的最高雙位數比例銷售提成。

這意味着若後續所有研發、銷售里程碑均順利達成，石藥集團累計可獲款項高達185億美元，該交易也成為石藥集團迄今規模最大的BD交易（即由合作伙伴負責特定國家、地區藥品上市後的區域性銷售、推廣等商業化工作）。

石藥集團公告（公告截圖）

《華爾街日報》指出，若所有目標達成，這筆交易的總價值或將超越近期多筆重磅肥胖症藥物交易，包括輝瑞以超100億美元收購減肥藥物初創企業梅塞拉、羅氏集團與丹麥澤蘭製藥達成的53億美元授權協議。

據分析師預測，2030年全球肥胖症藥物市場規模或將達到1000億美元。

阿斯利康執行副總裁、生物製藥研發負責人巴爾（Sharon Barr）表示，此次協議是雙方現有合作的延續，將通過引入可補充公司現有研發項目的創新候選藥物，推動阿斯利康體重管理產品線的發展。

她評價稱，石藥集團基於人工智能的研發能力及平台技術，有望為肥胖症的治療帶來革命性突破，「我們正與石藥集團攜手探索全新作用機制，以期開發出耐受性更佳、療效更持久的藥物。我們深知，這一點對患者而言至關重要。」

分析師指出，當前各大製藥企業正將更多投資預算投向中國市場。海外市場對中國創新藥的關注度大幅提升，使得過去幾年中國生物科技企業得以抬高產品授權價格，並將所獲資金持續投入研發管線，佈局全新藥物開發。

中國是阿斯利康第二大銷售市場，該企業早已持續加碼在華投資，包括搭建本土生產供應鏈、與本土企業達成多項合作，以及在北京設立全新研發中心。

2026年1月30日，英國首相施紀賢（Kier Starmer）在上海舉行的招待會上，向中英兩國商界代表團發表演說。（Reuters）

在英國首相施紀賢訪華期間，本周四，阿斯利康宣佈計劃在2030年向中國市場投資150億美元，以擴大在藥品生產與研發領域的佈局。據介紹，該項投資將顯著增強阿斯利康在細胞治療和放射偶聯藥物方面的能力，推動其廣泛多元化產品管線發展，惠及癌症、血液病和自身免疫性疾病等患者。

據英國《衛報》報道，施紀賢對此表示，這筆投資將助力阿斯利康進一步發展壯大，進而為英國維繫數千個就業崗位。

他還補充道，「阿斯利康今日宣佈的這筆投資，加之英國頂尖高校達成的多項合作，將推動英國本土的研發工作開展，為英國世界級的生命科學產業發展注入動力。」

據路透社報道，阿斯利康一位發言人解釋說，與石藥集團的合作，是對該150億美元在華投資計劃的補充。高管巴爾也強調，在華投資是阿斯利康實現2030年前推出20款創新藥目標的關鍵支撐。

值得一提的是，這筆交易也是2025年中國創新藥對外交易井噴態勢的延續。

國家藥監局18日公開的數據顯示，2025年我國創新藥對外授權交易總金額超過1300億美元，授權交易數量超過150筆，刷新歷史記錄。我國在研新藥管線約佔全球30%，位列全球第二。

梳理2025年創新藥的授權交易情況，業內不少人士認為，跨國藥企面臨「專利懸崖」（藥品專利保護期屆滿後銷售和利潤大幅下降）與研發效率下滑，亟需高性價比管線補位，使其對中國創新醫藥資產的需求愈發迫切。

石藥集團大樓（石藥集團網站）

據報道，2030年前全球將有超3000億美元銷售額的藥物失去專利保護，這是史上最嚴峻的「專利懸崖」局面；而跨國企業內部研發效率持續走低，2024年其研發投資回報率跌至十餘年來最差水平。

與此同時，中國創新藥的出海模式也在持續升級，正從單一的「License-out」（授權出海），向聯合開發、自主出海等更深度的合作模式演進，這也意味着中國藥企有望在全球醫藥價值鏈中分享更多收益。

去年12月，美國生物醫藥行業知名媒體「Endpoints News」將中國列為「2025年生物製藥贏家」之一。

其評語指出，「2025年是中國生物製藥行業異軍突起的一年，它們不僅吸引了全球大型製藥公司的目光與資金，更讓世界意識到，中國的醫藥研發早已不再侷限於小分子藥物和仿製藥領域。如今中國正開展多項重要的醫藥科學研究，且研發進度往往快於美國同行。」

本文獲觀察者網授權轉載。

