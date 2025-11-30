內地「抗癌針」登熱搜　最貴上百萬傳可根除癌細胞　專家這樣說

近期，價格百萬的「抗癌針」屢屢登上熱搜。



有網友稱，注射「抗癌針」後癌細胞能被完全清除。

近期，價格百萬的「抗癌針」屢屢登上熱搜。「抗癌針」真能清除癌細胞嗎？（CCTV中央電視台）

所謂的「抗癌針」到底是怎麼回事？真能清除癌細胞嗎？

什麼是「抗癌針」？

被網友們稱為「抗癌針」的是目前全球前沿的癌症免疫療法之一——嵌合抗原受體T細胞免疫療法，俗稱「CAR-T療法」。它並不是普通的注射針劑，而是通過改造使人體的T細胞成為CAR-T細胞，可以理解為一種「活的細胞藥」。

中國工程院院士、中國抗癌協會理事長樊代明介紹，正常情況下人們不得癌症，是因為有強大的免疫力，免疫力主要就是從淋巴細胞中來。而癌症患者之所以長了腫瘤，是淋巴細胞無法殺死癌細胞。在這種情況下，通過對淋巴細胞進行改裝，讓它識別並殺死癌細胞，這便是「CAR-T療法」。

「CAR-T療法」治療腫瘤的過程主要經過五個步驟：

「採」：從癌症患者體內採集出普通的免疫T細胞；

「武裝」：通過基因工程技術，為這些T細胞裝上一個名為「CAR」（嵌合抗原受體）的「GPS導航頭」和「激活開關」；

「擴增」：在體外大量擴增這些「超級殺手」CAR-T細胞；

「回輸」：將它們像輸血一樣回輸到患者體內；

「戰鬥」：CAR-T細胞在患者體內精準地找到並摧毀帶有特定標記的癌細胞。



北京大學人民醫院血液科副主任醫師呂萌表示，目前CAR-T細胞之所以較為稀有，是因為它是個性化定製過程。每一個患者接受的CAR-T細胞都是用他自己的細胞培養了全世界獨一無二的藥品。

「CAR-T療法」目前在國內研發的上市產品價格從幾十萬元到一百多萬元不等，如此昂貴的原因除了高度定製化、生產工藝複雜外，還包括漫長的研發成本以及更加嚴格的監管與供應鏈等。

CAR-T並非萬能 僅對部分血液腫瘤有效

專家介紹，目前，全球現有批准上市的「CAR-T療法」共有15種，其中美國上市7種，中國上市8種。對某些復發、難治性血液腫瘤，部分患者確實達到了長期生存乃至臨牀「治癒」的效果，但這種療法並非萬能。

北京大學人民醫院血液科副主任醫師呂萌表示，「CAR-T療法」全世界第一例是在B淋巴細胞白血病上施展的。中國已經獲批的8款治療產品中，有3款針對多發性骨髓瘤，有2款針對急性B淋巴細胞白血病，還有針對淋巴瘤的：

目前在中國獲批的治療，一定是出現化療難治復發的情況。比如淋巴瘤到第二線或第三線治療，骨髓瘤到第四線治療，白血病經過標準的兩個療程化療，還不緩解，才能接受CAR-T治療。

截至目前，對於佔絕大多數的實體腫瘤治療領域：「CAR-T療法」在全球範圍內仍然處於科研階段。中國抗癌協會乳腺癌專委會副主任委員張國君介紹，「比如乳腺癌、肝癌、腸癌是實體腫瘤，而白血病、淋巴瘤屬於血液系統腫瘤。在血液系統腫瘤中，已經證實了CAR-T療法的有效性，但實體腫瘤仍處於研究階段。」

CAR-T為活細胞治療 有潛在嚴重副作用

專家介紹，除了目前在實體腫瘤治療方面存在尚未應用的侷限性，「CAR-T療法」在臨牀上還可能發生嚴重的副作用，而且部分患者對該療法不響應，或治療後出現復發的情況。

北京大學人民醫院血液科副主任醫師呂萌稱，「CAR-T療法」是一種活細胞治療：「它在人體內與腫瘤激烈戰鬥的時候，可能出現炎症反應綜合徵，使病人出現高燒不退，血氧下降、血壓下降等比較嚴重的合併症。同時，CAR-T可以進入中樞神經系統，採用『CAR-T療法』後，病人可能出現精神躁狂、昏迷、癲癇發作等症狀。比較有經驗的醫院已經將這種嚴重的合併症概率降到10%乃至5%以下，來保障患者接受『CAR-T療法』的安全。」

呂萌表示，國外的監管體系中也發現了CAR基因導致二次腫瘤的罕見案例，這一點已經被美國的藥品監督管理局寫在了藥品的說明書上，提醒公眾應該警惕潛在的二次腫瘤。

對網上來歷不明的細胞治療產品 應保持警惕

記者在採訪中發現，由於「CAR-T療法」走紅，網上已經有一些人叫賣「抗癌針」，各種「細胞治療癌症」的機構甚至個人出現。對此，專家提示患者，切莫病急亂投醫。

專家表示，根據國務院公布的生物新技術監管條例，2026年正式將CAR-T這一類新技術納入全面的監管體系。網上來歷不明的細胞治療產品有非常大危險性：

它沒有經過國家監管體系的認證，也不在國家監管體系下參加正規的臨牀試驗，這種產品出現的毒副作用和潛在副作用都是不可預測的。

「CAR-T療法」為特定類型的癌症患者提供了新的治療可能，但必須認識到，目前它仍是一種高度定製化、價格昂貴的治療方法，並非包治百癌的「萬能神藥」。專家提醒，面對網絡上、傳言中層出不窮的各種抗癌特效藥、新療法，患者應了解其治療原理與侷限性，科學、理性對待。

