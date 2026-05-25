伊朗戰爭大量消耗美國武器庫存　或推遲兩年向日本交付戰斧導彈

消息人士透露，由於五角大樓正優先重建因伊朗戰爭而大量消耗的武器庫存，美國可能會推遲兩年交付日本所訂購的400枚戰斧導彈。據悉，美國此前也已知會幾個歐洲盟友，它們採購的美國武器預計會大幅延遲交貨。



英媒引述幾名知情者報道，美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）本月早前與日本防長小泉進次郎通電話時告知對方，戰斧（Tomahawk）導彈的交付預計會嚴重延誤。

美國戰爭部長赫格塞思（Reuters）

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報道指出，這對日本來說是一個沉重打擊。2024年，日本首次訂購戰斧導彈，以加強對中國的威懾力。這款導彈射程達1600公里，將使日本具備打擊中國沿海地區的「反擊」能力。

日本原本在2028年4月前，分兩批收到這些導彈。據悉，美國告訴日本，交貨時間可能會延遲最多兩年。

日本是美國在印度太平洋地區的重要盟友，它延遲收到導彈，將對整個印太地區產生影響。此前，五角大樓把武器從亞洲轉移到中東，已引起亞洲盟友擔憂。

美國企業研究所亞洲安全專家庫珀（Zack Cooper）說：

儘管特朗普政府高官一再承諾會以亞洲為優先，但五角大樓現在卻把重心放在中東。考慮到軍火生產的漫長周期，在伊朗戰爭結束後，亞洲盟友和夥伴將在很長的時間裏繼續感受到戰爭的影響。

據美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）估算，美國在伊朗戰爭前約有3100枚戰斧導彈，開戰後用掉其中的1000多枚，而戰斧導彈從美國國會批准撥款到列裝美軍耗時約四年。

英媒4月已報道，美國也通知英國、波蘭等歐洲盟友，它們向美國訂購的武器系統交付時間將嚴重延誤。

圖為2024年2月3日，美國海軍導彈驅逐艦發射一枚戰斧導彈，針對也門胡塞軍事目標進行打擊。（Reuters）

美國為伊朗戰爭消耗大量導彈，並把韓國薩德系統的攔截導彈等武器從亞洲轉移到中東，加劇了外界對美軍是否有足夠武器，可在潛在的台海危機中協防台灣的擔憂。

佳能全球戰略研究所的亞洲防務專家峰村健司說，中國擁有2000多枚能打擊日本境內目標的遠程導彈，日本則幾乎沒有與之匹敵的導彈，因此獲得戰斧導彈至關重要。

峰村說：

美國推遲交付戰斧……勢必會進一步削弱美日對華聯合威懾力量。

專家預計，日本將被迫加快研發與製造國產導彈。

五角大樓拒絕就這一報道置評。日本駐美大使館說，日美兩國經常進行會談，但拒絕透露具體談話內容。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】