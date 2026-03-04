美軍戰機遭科威特誤擊　男女飛官落地待遇大不同　極雙標影片曝光

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

3架美國戰鬥機3日在科威特上空不慎被友軍誤擊，所幸6名飛行員都在戰機墜地前逃生成功，皆無大礙。不過網上瘋傳兩段影片引起網友討論，一段為男飛行員落地後差點遭當地民眾圍毆，一段則為女飛行員受到當地民眾友善對待，讓網友笑說是「大型雙標現場」。

科威特誤擊美軍戰機　飛行員全逃生成功

美國中央司令部在當地時間2日清晨發聲明，表示有3架美軍的F-15戰機在科威特上空執行任務時，被科威特防空部隊的防空系統誤擊墜落，所幸3架戰機中的飛行員皆在墜機前成功跳機逃生，目前並無大礙。

兩條影片形成鮮明對比　男女飛官待遇竟有天壤之別：

對此，科威特方稱已展開調查。

沒想到，此次意外竟延伸出另一段討論，起因正是兩段死裡逃生飛行員的影片。

都是飛行員待遇卻不同　男兵差點被圍毆、女兵被感謝

第一段影片中，一名男性飛行員在落地後被一群當地民眾圍住，甚至有民眾將飛行員身上的裝備拉走，拿着武器作勢要攻擊，直到該名飛行員不斷重複表示自己是美軍士兵後，民眾才漸漸走開。

同樣是降落在科威特，另一名女飛行員得到的待遇卻完全不同。另一段影片中，掌鏡的男子在看到女飛行員降落後趕緊上前關心，重複說着：「你安全了。」嘗試安撫對方，並感謝對方幫助自己的國家，讓該女飛行員露出淡淡的笑容。

影片引網友搞笑留言

同樣處境卻得到截然不同的待遇，兩段影片被網友擺在一起比較並討論，有網友表示：

「妹子到那裏都吃香」
「美國國防部長叫官兵不要蓄鬍是有道理的，誰叫你不聽」
「說好的兩性平權呢？」

不過也有許多網友解釋，因為伊朗不可能會有女性飛行員，當民眾看到落地的飛行員為女性時，便能馬上知曉對方不是伊朗士兵，但因影片中的男性飛行員有蓄鬍，當地居民一開始都心懷戒備，才會出現影片中的景象。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

