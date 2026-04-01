特朗普轉發B-2轟炸伊斯法罕影片　彈藥庫連環爆炸「炸出蘑菇雲」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月31日凌晨在社群平台「真實社交」（Truth Social）發布1段震撼影像，畫面中伊朗第3大城、核能與軍事重鎮伊斯法罕（Isfahan）夜空被巨大爆炸火光點亮，整座城市陷入火海，引發全球高度關注。



據了解，此次行動代號「史詩怒火」（Epic Fury），美軍出動B-2隱形轟炸機，投下多枚2000磅（約907公斤）重鑽地炸彈，精準摧毀伊斯法罕郊區1座儲存大量穿甲彈的大型彈藥庫。《華爾街日報》引述美國官員確認上述細節。特朗普發布影片時未附任何文字說明，但畫面中連鎖爆炸與升騰火雲已傳達強烈訊息。

2026年3月31日，美國總統特朗普在社群平台發布影片，伊朗第3大城伊斯法罕（Isfahan）夜空被巨大爆炸火光點亮，整座城市陷入火海。（圖/翻攝自特朗普社媒：Truth Social@realDonaldTrump）

美軍襲擊伊朗炸出「蘑菇雲」 特朗普親自轉發影片：

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伊斯法罕市擁有約230萬人口，不僅是伊朗核能研究中心，更設有「巴德爾」軍事空軍基地（Badr military airbase），戰略地位極為關鍵。特朗普此前已警告，若伊朗不盡快接受美方提出的15項條款重返談判桌，伊朗全境發電廠與煉油廠等能源基礎設施都將面臨被「徹底抹除」的命運。

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