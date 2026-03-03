美國打伊朗「一小時燒2.5億港元」　航艦派出一日便花費逾5000萬

美國與伊朗2月28日正式演變為全面軍事衝突。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，這次「史詩怒火」（Operation Epic Fury）軍事行動，作戰時間可能持續數週或更長時間。根據專家估算，在軍事行動的前24小時，就燒掉60億港元，平均每小時耗費約2.5億港元，後續軍費支出相當可觀。



目前中東衝突已造成伊朗境內數百人喪生，並傳出美軍官兵死傷消息。作戰範圍涵蓋空戰、海上部署與精準打擊任務。根據美國媒體報道，美軍這次出動包括隱形戰機、重型轟炸機、無人機、先進飛彈防禦系統與航母打擊群等多種兵力。美國與以色列官方稱，此戰略意圖是阻止伊朗獲取核武並削弱其飛彈能力。不過這場戰爭的花費，恐怕相當驚人。

圖為2026年3月2日，一架美國海軍陸戰隊的F-35C戰機，準備從美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）起飛，支援針對伊朗的軍事行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

美軍襲擊伊朗出動多種兵力 軍事開銷極為驚人：

根據半島電視台估算，在「史詩怒火」行動的首24小時中，軍事行動本身的估計成本可能達約7.79億美元（約60億港元），而在作戰前的軍力集結與兵力調動階段，額外耗費約6.3億美元（約49億港元）。僅一個美國海軍航空母艦打擊群的日常運作成本，每天就要花費約650萬美元（約5079萬港元）。這項花費包括航空母艦本身（雖為核動力，仍需大量人力與維修）、護衛艦隊、艦載機日常運作、人員薪資與後勤支援，以及基本維修與燃料，但尚未包含大規模戰鬥消耗。

專家指出，以上數字仍只是戰事初期投入。隨着作戰規模擴大、彈藥與精密武器消耗增加，若衝突延長，整體軍費支出可能遠高於目前估算，難以精準量化戰爭總成本。

根據美國布朗大學戰爭成本資料顯示，自2023年10月7日哈馬斯衝突爆發以來，美國支持以色列並在更廣泛中東部署的軍事支出，已累計約313.5億至337.7億美元（約2450億港元至2650億港元）。其中對以色列的軍事援助約217億美元，其餘96.5億至120.7億美元用於也門、伊朗與中東其他地區的作戰行動及軍力部署。

衝突不僅推升軍費支出，在全球經濟層面也造成連鎖反應。由於波斯灣地區局勢升溫，能源市場出現波動。布蘭特（又譯布倫特）原油價格曾突破每桶70美元，市場擔憂若波斯海峽運輸受阻，油價可能進一步攀升，挑戰100美元大關。美國國內油價也隨之上漲，平均汽油價格已突破每加侖3美元。專家警示，若戰事持續，燃料與生活成本可能進一步加重通膨壓力。

此外，隨着戰事延續，美國民眾支持率出現下滑趨勢，對特朗普政府構成政治與經濟的雙重壓力。美國目前的國防預算請求已提高至約1.5萬億美元（約11.7萬億港元）級別，預計涵蓋中東衝突相關部署、亞太區軍力平衡與其他全球安全威脅的應對。

為地面戰鋪路？傳川普與庫德族通話 遊說出兵助戰伊朗

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】