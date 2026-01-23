法軍地中海扣押一艘俄羅斯出發油輪　馬克龍：屬俄「影子艦隊」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）1月22日表示，法國海軍當日在地中海攔截並扣押了一艘從俄羅斯出發的油輪，稱該油輪屬於俄羅斯在受制裁下出口石油的「影子艦隊」。



路透社及法媒報道，馬克龍22日在社交媒體X發文，稱法國海軍當日早上在地中海公海登船檢查了一艘從俄羅斯北部出發的油輪，並聲稱該油輪受到國際制裁及涉懸掛假國旗。

2026年1月22日​​，法國海軍在地中海公海攔截並扣押了一艘從俄羅斯出發的油輪。圖為法國總統馬克龍在社交媒體上傳相關的圖片。（X@EmmanuelMacron）

他強調，這次行動得到法國多個盟友的支持，且嚴格遵守《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）。當局目前已扣押油輪，並啟動司法調查。

法國地中海海事局其後披露更多細節，稱法軍在西班牙和摩洛哥之間的公海攔截了名為「格林奇」（Grinch，暫譯）的涉事油輪。法方人員登船進行檢查後，證實船隻懸掛假國旗，目前該油輪已在法軍軍艦的護送下前往錨地再作進一步核查。

報道指，歐盟因俄烏戰爭對俄羅斯實施包括石油制裁的19項制裁措施，但俄方仍繼續向其他國家出售石油，其中大部份是由「影子艦隊」運輸。

對此，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社交媒體X發文稱讚法國的行動，並建議對方沒收並出售「影子艦隊」油輪所載的石油；俄媒塔斯社（TASS）則指，俄方事前未獲法國通知，俄羅斯駐馬賽領事館正查詢船員中是否有俄羅斯公民。