英法聯合扣押俄「影子艦隊」油輪　馬克龍：伊朗戰爭不改對烏支持

天空新聞（Sky News）報道，英國軍隊與法國海軍3月20日在地中海展開軍事行動，扣押一艘據稱屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪「德伊納號」（Deyna vessel）。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發文表示這些船隻為俄羅斯戰爭提供資金，並稱伊朗戰爭不會動搖法國對烏克蘭的支持。



法國軍方表示，這艘從俄羅斯摩爾曼斯克港（Murmansk）出發的船隻被護送至一個碇泊點接受進一步檢查。海事追蹤網站vesselfinder.com顯示，該船正駛往埃及塞得港，在阿爾及利亞海岸附近被攔截。

英國巡邏艇「彎刀號」（HMS Cutlass）透過提供直布羅陀海峽附近的跟蹤資訊和圖像，支援了法國的行動。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在社交平台X上確認了此次行動，指責這些船隻規避國際制裁、違反海洋法，為俄羅斯戰爭提供資金；並稱伊朗戰爭不會動搖法國對烏克蘭的支持。

《獨立報》稱，法國地中海地區政府表示，此次行動是與英國盟友共同進行的，該油輪涉嫌冒用國旗，運載俄羅斯原油。

俄羅斯因2022年入侵烏克蘭而受到國際制裁，此前俄方曾將扣押其油輪的行為稱為「海盜行為」。

今次行動是法國近幾個月來第二宗攔截事件。今年1月，法國曾在地中海西部攔截另一艘疑似俄羅斯「影子艦隊」的船隻「格林奇號」（Grinch），該船繳納數百萬歐元罰款後獲釋。