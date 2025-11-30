烏軍黑海空襲兩俄羅斯影子艦隊油輪　俄襲基輔及周邊至少3死29傷

據外媒報道，烏克蘭國產海軍無人機28日襲擊黑海上兩艘俄羅斯郵輪，據稱兩艘郵輪為俄羅斯用來規避制裁的「影子艦隊」（Shadow fleet）船隻。俄羅斯則在29至30日再次對基輔及其周邊地區發動無人機襲擊，至少3死29傷。



遇襲的兩艘油輪為Kairos號和Virat號，均掛非洲國家岡比亞（Gambia）國旗。事發當時兩艘油輪為空載，正從埃及等地駛往俄羅斯黑海港口或新羅西斯克（Novorossiysk）港口，準備裝載石油，在途徑土耳其黑海沿岸外海、靠近博斯普魯斯海峽（Bosphorus）附近的國際水域時遇襲。Virat後於26日清晨再次遭遇無人機襲擊。

據報道，Kairos遇襲後火勢嚴重，需要拖船與大規模救援，Virat損害較輕，兩船船員全數安全撤離，尚無人員傷亡通報。美媒引述烏克蘭匿名官員報道，兩艘油輪「受到重創，實際上無法再運作」。

與此同時，俄軍在29至30日對烏克蘭首都基輔及其周邊的維什霍羅德（Vyshhorod）居民區發動襲擊，基輔軍事管理局稱至少有3人死亡、29人受傷，當中包括一名兒童。首都一度有近半地區因空襲失去電力供應。維什霍羅德遇襲現場發生火警，救援人員其後疏散居民並撲滅大火。

烏克蘭總統澤連斯基表示，此次襲擊的主要目標是能源基礎設施和民用設施，為一個月來俄羅斯對烏克蘭發動的最大規模襲擊。

烏克蘭代表團預計當地時間週六晚抵達美國，就美烏此前達成的「日內瓦要點」繼續談判，強調烏方仍在通過外交手段積極推進停火。美方代表預計下周後半段赴莫斯科，與普京會談。