法國最高法院叫停青少年社媒禁令　稱其侵犯言論自由

法國憲法委員會周五否決禁止15歲以下青少年使用社交媒體的法案，指其侵犯表達自由。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已要求政府重寫法案。



據路透社（Reuters）8月14日報道，法案原定9月1日起禁止15歲以下人士開設社交帳戶，平台須在4個月內關閉現有帳戶，並採用法國私隱監管機構認可的年齡驗證。憲法委員會指，法案雖要求所有人提供年齡證明，卻未有訂明提供證明的「條件與限制」，且不成比例地侵犯表達與通訊自由，亦欠缺保障隱私的必要法律機制。

青少年討論澳洲將於12月10日在悉尼實施的16歲以下社群媒體禁令。（Reuters）

法國國會此前7月通過法案，是歐洲首個仿效澳洲的國家——澳洲去年12月全球首例禁16歲以下使用Facebook、Snapchat、TikTok及YouTube。中國、阿聯酋及土耳其等地亦有同類措施或計劃；社交媒體公司普遍反對一刀切禁令，惟表示會遵守政府禁令。

馬克龍4月曾籲青少年放下電子設備多讀。愛麗舍宮方面表示，馬克龍現已下令總理勒科爾努（Sebastien Lecornu）按憲法委員會意見重寫草案；愛麗舍宮指馬克龍決心在2027年大選前促使改革生效。