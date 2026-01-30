美國男子假扮FBI被捕　涉助殺保險公司CEO疑犯Luigi Mangione逃獄

美國法庭記錄顯示，一名明尼蘇達州男子被指冒充聯邦調查局（FBI）探員，試圖將涉嫌殺害美國聯合保險公司（UnitedHealth Group）行政總裁的曼吉奧（Luigi Mangione）從布魯克林監獄中救出，事發時他攜帶了一把燒烤叉和一把披薩刀。



路透社1月30日報道，27歲的曼吉奧，因涉嫌於2024年12月在曼哈頓槍殺聯合健康集團行政總裁湯普森（Brian Thompson）而面臨死刑審判。

Luigi Mangione涉嫌槍殺保險公司CEO一案震驚全美：

弔詭的是，儘管這宗駭人聽聞的謀殺案震驚公眾，但曼吉歐卻成為了部分美國人心目中的英雄，這些人對高昂的醫療費用和保險公司的經營手法深惡痛絕。曼吉奧已否認州和聯邦案件中謀殺和其他指控的控罪。

報道指，1月28日（周三），布魯克林聯邦檢察官指控來自明尼蘇達州曼凱托市（Mankato）的36歲男子安德森（Mark Anderson）出現在大都會拘留中心，並告訴監獄工作人員他是聯邦調查局探員，持有由法官簽署釋放一名囚犯的文件。

文件並未指明這名囚犯的具體身份，但一位不願透露姓名的執法部門消息人士稱，此人正是曼吉歐。消息人士還表示，安德森抵達紐約後曾在一家披薩店工作。

檢方稱，安德森在被要求出示證件時提供了他的明尼蘇達州駕照，並告訴獄警他有武器。根據起訴書，獄警逮捕並搜查了安德森，在他的背包發現一把燒烤叉和一把圓形披薩刀。

起訴書還稱，他向獄警扔了一些文件，這些文件似乎一些是針對司法部的指控。

2024年12月，在湯普森遇害後，警方經過五天的搜捕，在賓州阿爾圖納市（Altoona）逮捕曼吉奧。警方稱，他們在他的背囊內發現一把3D打印的手槍、一個滅聲器和一張批評美國醫療保健體系的紙條。

2025年12月18日，美國曼哈頓，涉嫌槍殺美國聯合健康保險公司行政總裁湯普森（Brian Thompson）的曼吉奧（Luigi Mangione）在曼哈頓最高法院出席聆訊。（Reuters）

曼吉奧暫定於今年9月在曼哈頓聯邦法院受審，罪名包括持槍謀殺、犯罪中使用槍械和跟蹤騷擾。曼吉奧的律師已請求法官以法律程序缺陷為由駁回起訴，或阻止檢方在他被判有罪後尋求死刑。