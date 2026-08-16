熊本阿蘇火山警戒升級　2台人遺體仍困火山口　當局恐放棄回收

日本氣象廳8月14日宣布，將熊本縣阿蘇山的火山噴發警戒級別，從第2級「火口周邊管制」調升至第3級「入山管制」。這是自2022年2月以來，時隔4年半再次將警戒級別調升至第3級。另一方面，針對1月發生的觀光直升機墜入火山口事故，由於機體及3名罹難者遺體至今仍留在現場，熊本縣警方也開始評估是否放棄回收作業。



隨着阿蘇中岳的火山活動變得活躍，福岡管區氣象台於8月14日下午，將火山噴發警戒級別從第2級調高至第3級「入山管制」。氣象廳呼籲民眾，在距離火口約2公里範圍內，應警戒火山噴發可能帶來直徑20至30厘米以上的大型噴石及火山碎屑流。

火山活動升級 警方：不排除放棄吊掛回收直升機

熊本縣今年1月曾發生觀光直升機墜入阿蘇中岳第一火口的事故，嚴重毀損的機體，以及2名台灣遊客與機師的遺體至今仍留在現場。熊本縣警方原本已委託業者，使用無人操作的重型機具進行吊掛回收作業，但自6月火山噴發警戒級別調升至第2級後，相關作業便一直處於中斷狀態。

報導指出，這項作業的經費由日本中央政府負擔。熊本縣警方今後將考慮暫時解除與業者的合約，甚至不排除放棄吊掛回收作業。至於7月發生的熊本規模7.1強震是否與此次火山活動有關，福岡管區氣象台表示，目前「尚無法明確判斷」。

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