棄置一年　濟州航空墜機死者「屍骨散落機場外牆」　家屬目睹崩潰

濟州航空7C2216航班2024年12月29日在韓國務安國際機場墜機，釀成179人死亡、2名空服人員生還的悲劇。約一年後，罹難者家屬竟在飛機周圍發現罹難者的殘骸，甚至還在裝滿廢棄殘骸的麻袋中發現大量死者的屍骨，不少罹難者家屬當場情緒崩潰：「為什麼整整一年多的時間，要把我父親丟棄在殘骸堆裏的垃圾袋中？」目前已搜出64件遺骸，以及600多件個人物品，已有9塊骨頭確定屬於7名罹難者。



見家人屍骨散落各地 韓政府曾稱搜索已達99%

截至當地時間9日，調查委員會已完成對67個大型麻袋的重新調查，整體的調查進度約為30%，這與韓國國土交通部宣稱「殘骸搜索工作已完成99%」的說法背道而馳。令人悲傷的是，其中不少遺骸散落在機場周邊，甚至許多尺寸大至肉眼可見。

2024年12月29日，韓國濟州航空客機墜毀，機上179人罹難，現場滿是血腥味，當局曾動員1572人進行搜救。（路透社）

濟州航空空難悲劇後 當局曾「動員逾千人搜救」：

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《朝鮮日報》12日報道，根據「12.29務安機場濟州航空客機慘案遺屬協進會」12日表示，國土交通部、航空鐵道事故調查委員會以及全南警察廳科學搜查隊，在對事故飛機殘骸進行追查時，光是一天內，就發現了總計24件疑似罹難者的遺骸。其中1件是在機體殘骸中發現的，而其餘的23件則是在裝有現場搜集物的麻袋中翻找出來的。目前累計發現64件遺骸，以及600多件個人物品，目前已有9塊骨頭確定屬於7名罹難者。

《韓聯社》15日指出，濟州空難罹難者家屬協會發聲明表示：「在察看機場圍牆外時，我們發現了約10件疑似人類遺骸的物品。」甚至在機場周圍的鐵絲網上，還殘留著失事飛機的殘骸。顯示相關調查單位的重大調查疏失。

屍骨全被掃進垃圾袋 家屬控訴「父親死後仍不得安寧」

更讓家屬崩潰的是，他們考量到近期在殘骸堆中接連發現遺骸，認為失事現場可能還有更多遺骸，親自巡視周邊，結果親眼看到了多件疑似遺骸的物體。

家屬淚訴，事調委在事故初期搜救極其敷衍，讓罹難者的遺骸被遺忘在現場一年多；2026年1月他們說要整頓現場，結果竟然只是為了趕快結案，把殘骸隨便掃進大袋子裡，這根本是二度毀損證據，對死者極其不尊重。

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其中一名罹難者家屬在空難中失去了父母、弟弟，2月時意外得知殘骸中堆放著他父親一塊長達25厘米的腿骨，他悲憤的質問：「父親死後不得安息，而身為子女的我，為了找尋他的遺體，這一年多來流乾了血淚。這難道只是單純的行政疏失嗎？為什麼整整一年多的時間，要把我父親丟棄在殘骸堆裡的垃圾袋中？」、「那麼大一件遺骸當初竟然沒有被搜救出來，這件事本身就證明了國家對於慘案的後續處置已徹底失敗。」

另一名在空難中失去女兒的母親則說：「就算再怎麼想念女兒、想看看她的痕跡，當初也完全找不到她的遺物。現在回頭看才發現，那堆積如山的遺物，這一年多來就這樣任憑風吹日曬雨淋。它們被丟棄在一個漏水、毀損，甚至還有活生生的老鼠出沒的地方，跟着一堆垃圾被棄置在一起。」

總統要求徹查 相關單位出面道歉

對此，韓國國土交通部發表聲明，向罹難者家屬致歉；總統李在明則承認工作有疏漏，要求相關單位徹查。

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