旅遊注意｜飛機失事9大逃生冷知識　「這1點」決定了能否逃出機艙

當我們坐在機艙裡，心裡想的通常是抵達後的美食與景點，極少會設想萬一出事該怎麼辦。



然而，於12日印度發生一起重大空難，一架載有百餘人的客機在起飛不久後就墜毀，釀成多人死傷。即使飛行是目前最安全的交通工具之一，突發事故仍可能在你我毫無預警的時刻發生。隨著旅遊旺季到來，愈來愈多民眾準備搭機前往海外度假，在享受旅行自由的同時，也更需要具備基本的飛安意識。根據《美國CNN》的報導，許多飛機事故其實是「可存活的」，而乘客能否冷靜應變、掌握正確逃生知識，往往是決定生死的關鍵。

搭飛機遇空難9大求生技巧，冷靜應對提升存活機率（點擊放大瀏覽）👇👇👇

搭飛機9大逃生技巧 出事切記做1防撞姿勢 冷靜應變決定生死關鍵（01製圖）

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根據《美國CNN》的報導指出，雖然大多數人都認為飛機失事等同於死亡，但實際上，飛安事故的存活率遠比我們想像中高。以土耳其航空一架客機在荷蘭史基浦機場墜毀時為例，當時機上134人中有125人奇蹟生還。而2009年全美航空客機緊急迫降在紐約哈德遜河時，機上所有乘客與機組員無一人傷亡，成功創下「哈德遜奇蹟」。

有專家表示，除了仰賴機師與航空公司安全操作外，乘客本身在面對突發事故時的冷靜應對與事前準備，也往往是決定生死的關鍵。英國航空公司位於倫敦的飛安訓練中心Cranebank，每年都提供實境課程，教導企業員工如何在事故中成為「帶頭逃生者」而非「慌亂跟隨者」。

飛機失事怎麼辦？9招提升存活機率

1. 計算逃生門距離

上飛機後不要只顧著滑手機，先看清楚最近的兩個逃生門在哪、離你幾排。如果機艙起火冒煙，難以識別方向距離，只能靠記憶爬出去。

2. 認真看安全示範

每架飛機的安全設備、走道、逃生動線，可能都不一樣，請認真看安全卡和空服員示範，真的出事時，知曉正確做法會救你一命。

3. 學會開逃生門

如果你坐在緊急出口座位，請仔細觀察出口的構造，並確認自己知道如何開啟，關鍵時刻可能救到整排人。

4. 穿對衣服

搭飛機建議穿長袖長褲搭配平底鞋，不要穿高跟鞋，如果穿著高跟鞋，溜逃生梯時務必脫下，避免卡住甚至刺破充氣滑梯。長袖也比較不容易受傷、保暖更安全。

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5. 正確使用安全帶

遇到緊急狀況時，很多人會慌亂地去找像汽車那樣往旁邊按的安全帶釦，結果找錯方向。記住，飛機上的安全帶是「往上掀」才能解開。

6. 最安全的座位？

有人說「機尾比較安全」，也有人說「機身中間最堅固」，但不同事故下的生還者座位位置並不一致。不過，一般來說機翼附近通常是燃料儲存區。

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7. 不要在機艙內充氣救生衣

在1996年時，就有空難就發生乘客太早充氣，結果漂浮起來反而出不去。要記得離開飛機後才充氣。

8. 出事時請馬上做防撞姿勢

將椅背打直，頭靠膝蓋或前座椅背，並且把雙手放頭後不交叉，手肘靠著頭側，腳往後縮，避免撞斷腿骨。

9. 安全使用逃生梯

雙手抱胸、雙腳併攏、身體前傾跳下去。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：飛機失事怎麼辦？8招提升存活機率！第7點決定你能否順利逃出機艙】