新加坡銀髮「跑酷」走紅　助長者提昇平衡及反應力防跌倒

新加坡於2025年加入「超老化」行列，逾五分之一的人口達到或超過65歲。面對高齡化社會，如何讓長者維持健康與活力，成為新加坡的重要課題。一名新加坡「跑酷（Parkour）」教練就將看似屬於年輕人的運動跑酷帶入長者生活，幫助老年人提昇平衡能力，並在社交媒體上吸引數百萬點擊量。



路透社報道，33歲教練Tan Shie Boon此前於2017年成立名為「新加坡運動」（Movement Singapore）的銀髮「跑酷」課程，旨在強化老年人的平衡問題和反應能力，以教導長者如何避免摔倒。該課程最近在社交平台走紅。

2026年8月11日，新加坡，參與者在參加老年人跑酷課程時進行跳躍。（Reuters）

Tan Shie Boon表示，一名64歲長者曾向他表示希望通過學習跑酷來解決身體平衡問題，兩個月練習後，她成功擺脫助行器、自主行走，這次經歷讓他創辦了專門針對長者的跑酷課程。

69歲的退休人士Betty Boon在練習跑酷三年後表示，她現在可以自己拖着行李爬上日本火車站陡峭的樓梯，不再需要依賴丈夫或兒子。她還認為，跑酷課程也是與朋友保持聯繫的好方法，同時也能增強體力、柔軟度和心臟健康。

他指，由於跑酷通常被視為非常危險的運動，長者練習跑酷引發許多人好奇，讓課程在Instagram上走紅。

他表示：「我認為我的一些學員隨着年齡增長，力量有所增強，因此他們能夠展現出一些對於60歲或70歲的老人來說並不常見的能力。只要不斷證明自己，你就能做到超乎你想像的事情。」