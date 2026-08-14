伊朗軍事高層大洗牌：不談了準備與美國長期抗戰？

在美伊談判膠著當下，伊朗的軍方人事異動引發外界關注。

8月9日，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）辦公室公布，任命伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）前總司令雷扎伊（Mohsen Rezaei）為伊朗最高國家安全委員會秘書，接替從3月到8月擔任此職的佐勒加德爾（Mohammad Bagher Zolghadr），後者則轉任為穆傑塔巴的政治顧問。而在佐勒加德爾前，這一職位由拉里賈尼（Ali Larijani）從2025年8月起擔任，直到今年3月在美以聯合空襲中遇刺身亡。

此外，穆傑塔巴還在10日任命6人分別出任武裝部隊總參謀部、伊斯蘭革命衛隊（IRGC），以及民兵武裝「巴斯基」（Basji）的高層職務。其中，伊斯蘭革命衛隊少將阿卜杜拉希（Ali Abdollahi）出任武裝部隊總參謀長，以接替2月28日因美以空襲身亡的穆薩維（Abdolrahim Mousavi）。伊朗陸軍准將海達里 （Kiumars Heidari），被任命出任武裝部隊副總司令。

革命衛隊准將瓦希迪（Ahmad Vahidi）獲授少將軍銜，正式出任革命衛隊總司令，接替亦於2月28日喪生的帕克普爾（Mohammad Pakpour）；至於副總司令則由少將伊扎迪（Mostafa Izadi）出任。

另外，革命衛隊海軍准將阿茲馬伊（Ali Ozmaei）出任革命衛隊海軍司令，接替3月因以軍空襲死亡的坦格西里（Alireza Tangsiri）。民兵武裝「巴斯基」則由革命衛隊前情報機關負責人塔伊布（Hossein Taeb）出任，以接替3月喪生原指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）。

整體來看，這些調整反映伊朗經歷戰爭爆發、最高領袖更迭、談判反覆的內外震盪後，對於軍事指揮體系的重新整頓，以及對於談判走向的可能透露：除了雷扎伊始終堅持控制霍爾木茲海峽外，6位新任命的軍事高層也都位列美歐制裁名單。

正因如此，這次軍事高層任命被解讀為強硬派的「更進一步」，不僅以色列對此強烈批評，伊朗強硬派也出現了慶祝聲音。不過這是否能夠預示談判未來走向，或許需要更多探討。

2026年6月4日，伊斯蘭革命衛隊高級官員雷扎伊（Mohsen Rezaei）出席伊朗德黑蘭儀式。（Getty）

展示權力或需要支撐？

首先從伊朗的內部視角進行觀察。基本上不論是任命雷扎伊或軍方新高層，都展演了穆傑塔巴的權力思維，或至少反映大規模示威與戰爭衝擊下，伊朗內部的權力格局更迭。

其中，阿卜杜拉希、海達里的拔擢，似乎反映軍隊運作的新變化。關鍵在於，這兩人原本就職於哈塔姆·安比亞中央總部（Khatam al-Anbiya Central Headquarters），也就是伊朗武裝部隊的作戰司令部，如今則是被共同調動到武裝部隊總參謀部。

在伊朗的制度設計上，總參謀部是伊朗最高軍事協調機構，哈塔姆·安比亞中央總部則是在戰時扮演更具作戰性的角色，負責協調不同軍種的軍事活動。因此，這次調動可能反映伊朗的軍事指揮權集中化趨勢，也就是藉由哈塔姆·安比亞中央總部、總參謀部的人員調動，進一步統整國家戰時軍事和進攻活動。

當然，這一趨勢也不是戰爭爆發後才出現，畢竟阿卜杜拉希此前就曾擔任總參謀部的協調副部長、伊朗警察部隊副司令，而海達里在2025年底進入哈塔姆的指揮體系前，也曾擔任正規陸軍司令長達7年。因此，海達里的任命其實也能反映另一種伊朗軍事平衡邏輯：保留正規軍高級官員在領導層高層的影響力，而非由革命衛隊徹底壟斷。

而如果阿卜杜拉希、海達里的任命標誌著戰時指揮體系的集中化，那麼由塔伊布接掌巴斯基民兵，或許就凸顯伊朗高層對於國內維穩的高度重視，尤其是在戰爭持續、經濟壓力加重的背景下。

此前，塔伊布就曾在2009年大選引爆示威後，領導巴斯基武裝維持國內秩序，之後又領導革命衛隊情報組織長達13年，直到2022年被解職。而在伊朗的制度規劃內，巴斯基除了具備戰時民兵的動員功能，更是遍布大學、工作場所、社區和國家機構的特殊組織，在監視、政治動員、鎮壓示威上具有重要作用。

圖為2026年3月1日，以色列打擊伊朗民兵組織「巴斯基民兵」（Basij） 位於德黑蘭的總部。（Israeli Military/Handout via REUTERS ）

因此如前所述，塔伊布的「回鍋」應該反映戰爭與封鎖持續下，伊朗經濟的持續惡化、不滿輿論的反覆湧動，以至高層認為必須未雨綢繆，開始通過巴斯基築起第一道防火牆，以免2026年1月的大規模示威迅速捲土重來。

再來是瓦希迪由革命衛隊代理司令，正式晉升為革命衛隊總司令。整體來看，這直接反映了強硬路線的延續，因為瓦希迪的履歷涵蓋了伊朗的對外軍事行動與國內鎮壓，包括曾經擔任革命衛隊聖城旅的高級職務，以及在艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）執政期間擔任國防部長、在萊希（Ebrahim Raisi）執政期間擔任內政部長。

而雷扎伊的回歸，則可能是塔伊布、瓦希迪的綜合，也就是既反映強硬路線的延續，也凸顯穆傑塔巴對父親時期安全人馬的依賴，而且帶有世代傳承感。

回顧雷扎伊的歷程，其先是在1981年到1997年擔任革命衛隊司令，當中包括兩伊戰爭的大部分時期，之後才轉身步入政壇，開始擔任一系列高級國家職務，包括在最高利益委員會任職、多次競選總統，並在萊希執政期間擔任主管經濟事務的副總統。此次接掌最高國家安全委員會秘書前，也已在3月被任命為穆傑塔巴的軍事顧問。

而如前所述，不論是雷扎伊或其餘6人的新任命，其實都彰顯一個現象：在穆傑塔巴就職後的首次重要任命中，這位新最高領袖並沒有提拔新一代官員，反而是拔擢了已在軍事、政治機構中耕耘了幾十年的老將，尤其是瓦希迪、雷扎伊、塔伊布，這三人基本上在穆傑塔巴正式任命前，就已經在現行結構中擁有相當大的權力。

這就會延伸出一個巨大疑問：這次人事異動究竟是穆傑塔巴彰顯自身權力、遂行控制的工具，還是掌權所需、依靠控制的體制本身？說得更直接，穆傑塔巴究竟是要藉此展演權力，或是在這些人物勢大的背景下予以「正名」，真正內情或許需要更多時間以待驗證，尤其是在外界對於穆傑塔巴狀態始終充滿猜測、伊朗內部圍繞談判立場不一的背景下。

2026年8月4日，伊朗德黑蘭，圖為人們在伊斯蘭教什葉派的宗教活動中集會，可見人群身後懸掛伊朗最高領袖穆傑塔巴與其先父哈梅內伊的畫像。（Reuters）

對於談判的正反影響

而這次人事更動當然也會牽引各方對於談判走向的評估。

首先，被雷扎伊取代的佐勒加德爾，其實只在最高國家安全委員會秘書就職5個月，對這一重要職位來說，這無疑是個異常短暫的任期。

因此這項更迭直接在伊朗內部激起漣漪。例如與極端強硬的伊斯蘭革命穩定陣線（Paydari Front）有關的媒體Raja News就稱，佐勒加德爾的被撤職證明，「總統並非所有事情都與最高領袖協調過」；強硬派議員、公開反對談判的著阿米爾-侯賽因·薩貝提（Amir-Hossein Sabeti）同樣稱，這暴露最高領袖對總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的不滿。

當然，伊朗官方未對佐勒加德爾的離職給出任何解釋，前述說法其實也無法證明談判分歧是關鍵原因。不過傾向改革派的Rouydad24網站稱，反對談判的強硬派正試圖圍繞這次改組構建一種政治敘事，那就是國家立場在停火談判期間出現分歧，而現在力量平衡已經向強硬派傾斜；與國家安全委員會關係密切的努爾新聞社（Nour News）也表示，雷扎伊的任命可能標誌著「國家戰略治理新方法的開始」，但也駁斥了將這次異動描繪為佩澤希齊揚政府與領導層權鬥的說法。

其實最關鍵證據，或許還是要回歸這些要角的本身立場。此前伊朗媒體已經報道，6月《伊斯蘭堡協議》簽署時，作為革命衛隊在最高國家安全委員會代表的瓦希迪就已表示支持，委員會的幾乎所有其他成員也都支持協議。

而雷扎伊本身即便立場強硬，卻也沒有直接反對談判。在早前接受伊朗勞工通訊社（ILNA）採訪時，雷扎伊就表示伊朗應該進行談判，但自己反對的是在談判進行期間維持停火，並稱暫停戰鬥會給敵人重建部隊的機會。從這個視角來看，雷扎伊與佩澤希齊揚政府的主要區別，或許不在伊朗是否應該進行談判，而是談判的條件，以及軍事壓力與外交手段是否應該並存。這或許就解釋了，為何伊朗近期敢於進行有限度的「主動出擊」，包括打擊伊拉克路爾德斯坦地區、讓也門胡塞持續襲擊沙特。

2026年6月20日，瑞士蘇黎世，伊朗代表團乘搭專機抵達當地，準備與美方展開談判。圖為伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（X@mb_ghalibaf）

而伊朗的保守派報紙《法希赫特甘報》（Farhikhtegan newspaper）同樣反對某些強硬派的論述，也就是將伊朗的選擇簡化為要麼讓步、要麼繼續戰爭。這派立場其實也就與雷扎伊的本身觀點相共鳴：批評了認為可以通過讓步、尤其是移交霍爾木茲海峽管理權，而將衝突轉化為和平的聲音，也批評了僅從軍事角度看待衝突，並將戰爭視為唯一解決方案的立場。

當然，這種操作本身，究竟是毫無意義的讓步拖延，還是可能擦槍走火引爆更大衝突，又或是能夠獲取控制海峽的完美平衡點，其實都還在未定之天。伊朗前總統魯哈尼（Hassan Rouhani）的顧問赫薩莫丁·阿什納（Hesamoddin Ashena）就對此在Ｘ上公開示警，「因為你連一次分析錯誤都不允許犯，因為國家將為你的分析錯誤付出代價，所以你必須非常小心。」

無論如何，這次充滿解讀空間的戰時人事更迭，已經在伊朗激發更多討論。強硬派認為政治形勢已經向自身傾斜，可是雷扎伊等人的過往言論同樣表明，這群新高層的真實立場或許更為複雜：既支持談判，也重視在談判進行期間保持軍事壓力。正因如此，一些伊朗評論員與分析同樣認為，這次人事調整最終可能會加強與美國達成諒解的內部正當性，而不是徹底關閉外交大門。

當然，在伊朗戰爭牽涉美國、以色列、伊朗，以及海灣國家與大量「抵抗軸心」（Axis of Resistance）板塊的背景下，談判的未來走向還是具有相當大的不確定性。戰爭究竟會在「不和不戰」的灰色地帶徘徊多久，又是否會在一聯串擦槍走火後失控升級，其實取決於所有行為者的共同抉擇。