特朗普女婿埃及晤哈馬斯領袖哈亞　促落實加沙和平計劃

為推動加沙和平進程，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 的女婿庫什納（Jared Kushner）、和平委員會負責加沙事務的高級特使姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）8月16日到訪埃及，與流亡中的哈馬斯領導人哈亞（Khalil al-Hayya）會晤，多個中東斡旋國的代表也有出席。



2026年8月16日，美國總統特朗普（Donald Trump） 的女婿庫什納（Jared Kushner）到訪埃及，與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）討論中東局勢，加沙停火協議的落實情況為會談重點。 （Egyptian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images）

消息指多個斡旋國官員參與

由特朗普發起的和平委員會（Board of Peace）早前提出結束加沙戰事的15點路線圖，但遭到以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）公開拒絕。

綜合阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）、 Voice of Emirates、《以色列時報》等媒體報道，庫什納及姆拉德諾夫在埃及沿海城鎮阿拉曼（El Alamein），與由哈亞率領的哈馬斯代表團會面，重點討論落實和平路線圖，以及推進停火框架。埃及、卡塔爾和土耳其等斡旋國的高級外交官員，也有參與是次會談。

會上討論了包括以軍撤離指定的加沙地帶，將及部署國際穩定部隊等關鍵問題。與會者也談及擴大人道物資的運送範圍，以及對管理委員會的賦權問題。

2025年2月8日，哈馬斯領導人哈亞（Khalil al-Hayya）到訪德黑蘭，與伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）會面。（WANA Handout via REUTERS ）

據指出，哈馬斯代表團強調，仍致力推動和平路線圖，但只有在以色列履行承諾的情況下，才會認真實施。庫許納則向對方施壓，要求履行其解除武裝的承諾。

消息指出，庫許納試圖向哈亞保證，美國主導的和平委員會亦將向以色列施壓，要求其停止對加沙的軍事打擊，並在哈馬斯開始交出武器後，逐步從加沙撤軍

2026年6月15日，以色列耶路撒冷，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會，宣布美伊達成停火協議。（Reuters）

庫什納預定翌日晤內塔尼亞胡

路透社等媒體報道，哈亞同日曾與埃及情報局局長拉沙德（Hassan Rashad）會晤。哈馬斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）表示，哈亞將通報以色列違反停火協議的情況。與此同時，庫什納同日曾與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會晤。

報道指出，庫什納及姆拉德諾夫預定17日訪問以色列，與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，討論加沙和平方案。