印尼25歲選美皇后驟逝 生日當天證實死訊震驚粉絲 官方發聲哀悼
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
2025年榮獲「印尼地球小姐」（Miss Earth Indonesia）、年僅25歲的女子尤菲查（Putri Andriani Juficha）驚傳驟逝，更令人悲傷的是她原本要在8月15日迎來26歲生日，沒想到尤菲查的死訊卻在同一日被證實，突如其來的噩耗讓粉絲們相當震驚。
印尼選美皇后驟逝 生日當天曝死訊
《CNA》報導，尤菲查的死訊於8月15日被證實，當天本應是她26歲的生日，尤菲查生前是2025年印尼小姐大賽的亞軍，並榮獲2025年印尼賽區的地球小姐冠軍。
看看2025年「印尼地球小姐」冠軍尤菲查更多相片：
+8
不只如此，尤菲查還擁有傳播學學士學位，並正在攻讀法學碩士學位，另外尤菲查也積極參與環保倡議活動，曾公開支持與回收和河川垃圾管理相關的計畫。
針對尤菲查的死訊，印尼萬國小姐組織（Miss Grand Indonesia Organisation）發文指出「懷著無比沉痛的心情，印尼萬國小姐組委會悼念2025年印尼小姐亞軍尤菲查的離世」，並稱「妳不只是1位桂冠得主，更是我們大家庭的一份子，妳擁有美麗的靈魂，妳的優雅、堅強和精神感動了無數人的心，雖然妳與我們共度的旅程過早地結束了，但妳留下的回憶、愛與光芒將永遠銘刻在我們心中」。
目前尤菲查的死因尚未公開。
延伸閱讀：泰國選美佳麗走秀「開口整排牙貼脫落」 轉身完美救場贏全場喝彩
+13
「選美冠軍」涉詐騙被捕！形象正面IG逾280萬粉絲 曾任旅遊大使芬蘭選美冠軍涉種族歧視被撤頭銜 稱「與中國人食飯」再做這動作阿曼駱駝選美爆醜聞 貪主為獎金「逼佳麗整容」 各手段層出不窮泰國徵兵變選美2026｜今年「美女」特別多 百萬網紅Dreamno現身深圳國際模特兒大賽「豐腴大媽奪冠」惹議 網民疑是贊助商老闆娘
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】