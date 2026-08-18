印尼25歲選美皇后驟逝　生日當天證實死訊震驚粉絲　官方發聲哀悼

2025年榮獲「印尼地球小姐」（Miss Earth Indonesia）、年僅25歲的女子尤菲查（Putri Andriani Juficha）驚傳驟逝，更令人悲傷的是她原本要在8月15日迎來26歲生日，沒想到尤菲查的死訊卻在同一日被證實，突如其來的噩耗讓粉絲們相當震驚。



印尼選美皇后驟逝 生日當天曝死訊

《CNA》報導，尤菲查的死訊於8月15日被證實，當天本應是她26歲的生日，尤菲查生前是2025年印尼小姐大賽的亞軍，並榮獲2025年印尼賽區的地球小姐冠軍。

2025年榮獲「印尼地球小姐」（Miss Earth Indonesia）的女子尤菲查（Putri Andriani Juficha）驚傳驟逝。（圖／翻攝自Instagram@pijeypj）

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不只如此，尤菲查還擁有傳播學學士學位，並正在攻讀法學碩士學位，另外尤菲查也積極參與環保倡議活動，曾公開支持與回收和河川垃圾管理相關的計畫。

針對尤菲查的死訊，印尼萬國小姐組織（Miss Grand Indonesia Organisation）發文指出「懷著無比沉痛的心情，印尼萬國小姐組委會悼念2025年印尼小姐亞軍尤菲查的離世」，並稱「妳不只是1位桂冠得主，更是我們大家庭的一份子，妳擁有美麗的靈魂，妳的優雅、堅強和精神感動了無數人的心，雖然妳與我們共度的旅程過早地結束了，但妳留下的回憶、愛與光芒將永遠銘刻在我們心中」。

目前尤菲查的死因尚未公開。

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