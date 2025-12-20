墨西哥22歲選美冠軍準備參政　惟為弱勢兒童買聖誕禮物時遇車禍亡

同時跨足政壇，將參選市議員的墨西哥選美皇后拉米蕾茲（Lucero Guadalupe López Ramírez）日前在前往購買給弱勢兒童的聖誕禮物與甜點時，不幸遇上車禍身亡。



綜合外媒報道，本週三（12月17日）拉米蕾茲與兩名親屬駕車前往墨西哥城（Mexico City），準備購買玩具和糖果捐贈給弱勢社區的兒童作為聖誕禮物，當駛在科爾多瓦（Cordoba）附近的150D號聯邦公路上時，他們的灰色吉普車突然偏離道路並翻車，即便救護人員迅速趕至現場，但這位年輕的選美皇后最終仍不幸離世。

拉米蕾茲（右三）生前積極行善，遇車禍時正前往購買聖誕禮物給弱勢兒童。（影片截圖：X@imagenZea）

拉米蕾茲跨足政壇與選美 曾獲家鄉「五月花」后冠

今年22歲的拉米蕾茲正就讀於韋拉克魯茲大學法律系，學業表現優異。她自2023年開始參加選美比賽，並在該年度於她的家鄉奧特亞潘市（Oteapan）摘下「五月花」（Flor de Mayo）桂冠，之後便代表家鄉參加了全國各地的獨立小姐和旅遊小姐比賽。

除了選美外，拉米蕾茲也參與政治，近期才剛宣布將代表公民行動黨（Citizens' Movement）競選阿卡尤坎市（Acayucan）第27區議員。

韋拉克魯斯州公民運動黨州委員會技術秘書米蘭達（Leticia Hernández Miranda）較早時證實拉米蕾茲的死訊：

今天我們公民運動黨的成員們醒來後得知了一個令人無比悲痛的消息，這個消息心碎難以言表。我們的一位年輕成員離開人間，我們悲痛萬分，難以接受。願拉米蕾茲安息。

警方已對這宗車禍展開調查，據悉他們正在調查事故原因，釐清是車輛機械故障或有其他外部因素。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】