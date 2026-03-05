阿曼駱駝選美爆醜聞　貪主為獎金「逼佳麗整容」　各手段層出不窮

駱駝不但也能參加選美，更有飼主為了贏得比賽，幫駱駝「整容」！阿曼日前舉行一年一度的駱駝選美盛事，結果卻爆出整容醜聞，有飼主為了讓駱駝贏得比賽，從打肉毒、豐唇到隆鼻樣樣來，進而引發倫理爭議。



據ODDITYCENTRAL報導，阿曼舉辦2026年阿爾穆薩納（Al Musanaa）駱駝選美節，這是一項歷史悠久的文化盛事。

往年駱駝選美節相片（Instagram@cultural_crossroads_）

參與的飼主透過選種與細心培育，養出毛色油亮、頸部修長的駱駝。這些駱駝除了比毛髮和身形，連臉蛋也是比較重點。為了讓駱駝有飽滿的雙唇、濃密的睫毛和挺拔的駝峰，越來越多飼主開始動起「醫美」歪腦筋，讓駱駝去整容。

今年比賽檢查時，獸醫團隊發現，有好幾頭駱駝嘴唇明顯注射了填充物。有的駱駝因為打了肉毒而臉部僵硬，還有駱駝在鼻子植入矽膠重塑線條。更誇張的是，有飼主在駝峰灌注物質讓曲線更飽滿，甚至刻意施打生長激素，強化肌肉線條。

原來，駱駝得獎之後，飼主便能透過買賣與繁殖賺進大把鈔票，也因為這樣，才會有這麼多飼主鋌而走險，不惜為駱駝整容。雖主辦單位沒有公開今年總獎金，但歷屆冠軍往往能帶來可觀收益，也難怪有人冒險作弊。

獸醫警告，這些整容不只是違反比賽規定，也會影響駱駝健康。注射填充物可能會引發慢性發炎，荷爾蒙注射也可能導致生殖問題，而肉毒桿菌則會影響駱駝進食與飲水。為了公平並維護駱駝健康，疑似整容的20頭駱駝已經被取消參賽資格。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】