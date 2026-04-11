泰國徵兵變選美2026｜今年「美女」特別多 百萬網紅Dreamno現身
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
兵役抽籤竟成大型選美現場！泰國法律規定，滿21歲、未自願從軍的男子，每年4月必須至少參加一次徵兵抽籤，僧侶、跨性別者也不例外。
不過軍方會給跨性別族群免服兵役證書，因此每年都有海量的跨性別者現身，讓報到畫面變「香香的」，擁有580萬粉絲的跨性別網紅也現身。
580萬粉絲跨性別網紅Dreamno成焦點 泰國兵役抽籤變選美現場：
+26
泰國徵兵特殊畫面
泰國政府每年4月展開徵兵作業，招募8至10萬人，雖然採自願從軍優先招募，不過往往都會因人數不足而啟動「抽籤」補足缺額。
這項制度連僧侶和跨性別者都不例外，必須報到並參與抽籤，不過考量跨性別人士的身心特質與認同，泰國政府允許憑藉醫生的診斷證明申請免役。
泰媒《The Thaiger》報道，每年都有大量長髮披肩、舉止優雅、精心打扮，五官和身形都十分精緻、各有特色的跨性別者報到，讓抽籤現場瞬間宛如選美比賽。
在社群TikTok擁有超過580萬粉絲的跨性別網紅「Dreamno」今年也現身，她表示自己沒有參加抽籤，因其有隆胸手術的醫生證明。
根據泰國兵役規定，參加抽籤的男性，若抽到紅籤，必須服役兩年；若抽到黑籤，則可免役。
一翻兩瞪眼的刺激氣氛，加上許多「正妹」現身會場，都讓泰國每年的兵役抽籤吸引不少民眾關注，網友甚至直呼非常有趣。
泰國變性人選美史上「最屈機」冠軍 樣貌身材儀態學歷「零死角」泰國徵兵「13女神」報到顏值頂天如選美 網民驚嘆：比真女人更靚泰國徵兵靚女多到儼如選美 可豁免體檢當兵 但須參加登記抽籤變性女入日本溫泉女湯 自揭看到可愛女生「心跳加速」引軒然大波
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】