菲選美皇后遭擄走　失蹤多天全身赤裸浮屍海上　家屬錯失報警時機

菲律賓萊特島（Leyte）發生一宗駭人聽聞的綁架命案，35歲選美皇后艾奎妮（Acquene Arradaza）遭3名持槍歹徒擄走後慘遭殺害，全身赤裸的遺體在4天後被發現漂浮在海上。



根據監視器畫面顯示，艾奎妮於7月31日在萊特島奧爾莫克市（Ormoc City）購物時，遭3名持槍男子強行拖上轎車後迅速離開現場。直到8月4日，當地漁民在塔克洛班市（Tacloban City）附近一處村莊的海岸發現其遺體。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

警方表示，被害人遺體已嚴重腐爛，且全身赤裸，手腳被綑綁、眼睛被蒙住、嘴被塞住，頸部還套著腳踏車鎖。警方估計艾奎妮可能是先遭歹徒殺害，隨後四肢被反綁並加上重物後棄屍海中。

警方指出，艾奎妮的家屬在她被綁架後並未立即報警，直到8月4日遺體被發現當日才向警方報案。警方強調，若家屬能及早報案，可能有機會在市區就攔截疑犯的車輛。

據了解，艾奎妮生前居住在奧爾莫克市，獨自撫養3名子女，曾贏得馬塔戈布市（Matag-ob）選美比賽冠軍。警方認為這是一宗有預謀的針對性綁架殺人事件，目前正全力追查歹徒的行蹤、身分及犯案動機。

【延伸閱讀】買兇殺女兒「殺手碰巧是她男友」 印度媽媽遭反殺 慘死棄屍田地（點圖放大閱讀）：

+ 10

延伸閱讀：

普發現金最新時程曝光！行政院會拍板 特別預算增至5900億

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】