日本7旬婦停車疑踩錯油門　衝進夾公仔機店釀2傷　驚悚瞬間曝光

日本靜岡縣藤枝市17日上午發生一宗車禍，一名住在附近的73歲婦人原本開車前往附近商店購物，不料停車時疑似操作失誤，車輛竟撞進隔壁的夾公仔機店，造成店家的門被撞破，相關畫面也曝光。此外，事故造成兩名當時在店內的民眾受傷，並被緊急送醫，日本警方正進一步調查事故原因。



日婦人停車疑操作失誤「汽車衝進店內」 玻璃門被撞破

綜合日本媒體報道，消防單位表示，事情發生在當地時間上午10時41分，消防單位接獲來自藤枝市益津一家夾公仔機店的119報案，稱「有車子衝撞進店裡」。據報道，駕駛普通小貨車的是一名住在藤枝市的73歲婦人，當時她試圖將車輛停進停車場，卻不慎撞上店鋪的門。相關影片可以看到，汽車衝進夾公仔機店的驚險瞬間。

日本靜岡一名73歲婦人停車時疑似操作失誤，車輛竟撞進隔壁的夾公仔機店。（截取自YouTube@FNNnewsCH）

CCTV拍下車輛撞入夾公仔機店的驚險瞬間▼▼▼

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警方表示，受傷的是一名30多歲的女員工及一名男高中生，兩人均受輕傷。據店員表示，30多歲的女員工當時正在打掃，遭衝進店內的車輛與夾公仔機台夾住，導致身體多處被玻璃碎片刺傷；男高中生則是腳部遭玻璃碎片割傷，兩人均由救護車送往醫院治療。事故發生時，店內有數名顧客，而受傷的男高中生當時疑似與另外3人一起到店內遊玩。

據報道，這名婦人當時原本是要前往隔壁商店購物，事後向警方做出「停車時失敗了」、「自己踩錯了油門和煞車」之類的說明。目前警方正持續調查事故詳細原因。

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