台新聞採訪車失控「猶如砲彈直衝銀行」　3人被撞飛　10人受傷

台灣三立新聞台一輛採訪車昨天下午3點多行經台北市中山區一江街、南京東路口時，突然失控衝撞路旁彰化銀行，造成銀行玻璃帷幕破裂、2台自動櫃員機受損，現場一片狼藉。事故共釀10人受傷送醫，其中3人傷勢較重，所幸均無生命危險。



稍早警方公布最新正面撞擊視角，可見採訪車宛如「砲彈」般直直撞入，當時騎樓有許多人，有3人被撞飛，畫面驚悚。

+ 12

警方指出，肇事車輛由67歲林姓男子駕駛，載著33歲何姓記者，當時車輛自一江街左轉南京東路時，疑似車輛突然加速，失控直衝進銀行內，事故除波及路過民眾，也造成銀行內客戶受傷。

警方事後將林姓駕駛帶回派出所偵詢，並調閱監視器畫面、查行車記錄器等，釐清是否涉及車輛機械故障或人為操作不當。

警方表示，雖未接獲傷者提出告訴，但由於檢察官指示依法辦理，警詢後依過失傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後諭令50萬台幣交保、限制出境出海。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】