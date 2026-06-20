不滿媽媽拒幫手付房租　泰男竟撞穿圍欄「連人帶車衝落大學泳池」

泰國曼谷近日發生一宗衝撞事件，一名29歲男子因不滿母親拒絕幫忙分攤公寓租金，竟駕車衝撞護欄、不顧保安制止，直接衝入朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）校園內的游泳池，導致自己受傷送醫，所幸未波及其他人。



不滿母親拒幫付租金 泰男開車衝進大學泳池

綜合泰國媒體報道，警方於18日接獲通報後，趕往朱拉隆功大學一棟大樓外的泳池現場，發現一輛白色SUV部分沉入池中，車輛3個車門全數打開，車頭也明顯受損。

泰國曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）

肇事的男子因傷被送往Charoenkrung Pracharak醫院治療，目前尚不清楚其具體傷勢，以及事發時車內是否還有其他乘客。

報導指出，事發前，男子因每月27000泰銖（約6400港元）的公寓租金問題與母親發生爭執，他希望母親能分攤部分費用，但遭到拒絕，導致他感到壓力與沮喪。隨後，他駕車進入大學校園，直奔泳池區。保安人員見狀試圖攔截車輛，但男子非但沒有停下，反而加速衝破泳池周圍的圍欄，整輛車直接衝入水中。

警方持續調查 網友感嘆損失恐比房租貴

警方表示，這宗事件並未造成其他人員受傷，目前仍持續調查事發經過，以釐清具體情況，包括肇事駕駛的精神狀態及犯案動機等。

事件曝光後，也在社交媒體上引發熱議。有網友指出，這次衝動行為所造成的損失，包括車輛維修費、場地修復費用以及後續可能面臨的法律責任，恐怕早已超過原本家庭內部爭議的租金金額。

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