俄斥烏軍攻擊扎波羅熱核電站　無人機於巴士站爆炸釀1死15傷

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）8月18日表示，位於烏克蘭南部、由俄方控制的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站，當日附遭到無人機攻擊。附近一個由員工使用的巴士站被擊中，至少造成1人死亡、16人受傷。俄方指責，襲擊由烏軍發動，旨在阻撓國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）原定20日至21日到訪該核電站。



扎波羅熱核電站（ZNNP）是歐洲最大核電站，目前由俄軍控制。（Getty）

路透社報道，IAEA公布事件，指事發於清晨約6時，核電站附近巴士站遭無人機擊中，現場發生爆炸。核電站負責人形容，今次為該核電站遭遇過「最嚴重事件」，並造成16名員工、分判商人員傷亡，當中至少1死、15人傷，傷者中3人情況嚴重。

格羅西同日表示，此類攻擊不可接受，呼籲該為事件負責的人員及軍事指揮官，立即停止這類行為。不過，IAEA的聲明並未說明攻擊來源。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，此次襲擊由烏方發動，西方國家持續向烏克蘭提供政治支持，才使得此類事件接連上演，慫恿烏方採取更為鹵莽的新行動。她又警告，此類行為或造成核災難，為全世界帶來災難性後果。