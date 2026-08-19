毒蘑菇惠靈頓牛扒殺3人案　澳洲婦稱無辜提上訴　檢方指判罰太輕

綜合外媒報道，澳洲法院8月19日開始審理一度轟動全國的毒蘑菇謀殺案上訴案件。51歲的澳洲女子艾琳（Erin Patterson）去年被判謀殺丈夫三名親屬、謀殺未遂另一親屬罪名成立，獲終身監禁，至少要服刑33年才可以申請假釋。



案件發生在2023年7月29日，陪審團認定艾琳假稱自己患癌，邀請老爺奶奶等4人到自己的住所用膳，她尋來死亡帽菇（death cap mushroom）混入惠靈頓牛扒中。

當時，艾琳的分居丈夫西蒙（Simon Patterson）臨時缺席，但西蒙父母唐（Don Patterson）與蓋爾（Gail Patterson）、西蒙母親的妹妹希瑟（Heather Wilkinson）中毒身亡；而西蒙母親的妹夫伊恩（Ian Wilkinson）一度危殆，留醫數周後始康復。

圖為Erin Patterson製造的「死亡午餐」，其中被指用於殺害3人的「死帽菇」明顯切碎並混入材料內。（澳洲法院圖片）

事發後，艾琳一直堅稱無惡意，死亡純屬意外，如今正式提出定罪上訴。其律師主張案件存在程序瑕疵，包括證據採證不當、交叉詢問不公、陪審團與案件相關人員同住酒店等問題，影響審判結果。

檢方則反駁庭審無不當行為，陪審員全程有人陪同監督並未違規泄密，同時亦針對艾琳刑期提起上訴，認為33年不得假釋刑期「明顯過輕」。